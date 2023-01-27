Армия 27 января 2023, 06:40 Российские дроны научат атаковать противника роем Глава «Ростеха» Чемезов анонсировал выпуск малых дронов, которые атакуют роем РИА «Новости»

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В России создадут малые тактические беспилотники, которые смогут наводить артиллерию на противника, атаковать его группами и сбрасывать гранаты. Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о разработке в интервью РИА «Новости» .

Характер боевых действий, по его словам, сильно изменился во многом благодаря коптерам. Российские специалисты работают над новинкой для армии — малыми тактическими дронами, которые задействуют в разведке. Они не только смогут автоматически находить позиции противника и наводить на них артиллерию, но и самостоятельно атаковать, причем группами.

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«Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя», — сказал Сергей Чемезов.

Ростех работает в тесной связке с Минобороны и готов продолжить поставлять ему беспилотники. Гендиректор госкорпорации сказал, что российским военным уже передали «Ланцет» фирмы Zala которая входит в концерн «Калашников» в составе Ростеха. По словам Сергея Чемезова, этот дрон с осколочно-фугасным и кумулятивным снарядом используют активно, он показал хорошие результаты.