Эксклюзив 18 декабря 2022, 20:32 Артиллерия ВСУ на грани катастрофы. Ее поражение принесет покой жителям Донбасса Военный эксперт Дандыкин: ситуация с артиллерией у ВСУ близка к катастрофе

Читать 360tv в

Минобороны сообщило о важных успехах российских войск в зоне спецоперации. Бойцы поразили 109 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях. Также они уничтожили очередную радиолокационную станцию американского производства. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» заявил, что ситуация с артиллерией у противника уже близка к катастрофе. Для России это особенно важно, потому что ВСУ будет все труднее обстреливать населенные пункты Донбасса.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Украинские артиллеристы близки к катастрофе

Сейчас идет особо интенсивная артиллерийская дуэль между формированиями киевского режима и нашими, особенно на Донецком направлении, на Сватовском направлении, на Запорожском тоже. Конечно же, поражение — это не значит, что все буквально стволы артиллерии или системы залпового огня Украины уничтожены, но то что многие из них будут и уничтожены, и повреждены, им потребуется ремонт — это однозначно.

Реклама

Это очень важно, потому что сейчас именно из артиллерии, из систем залпового огня обстреливаются Донецк, Луганщина и не только. Бьют и по херсонским городам и селам, которые находятся на левобережье Днепра. Это такой важный момент, который говорит о том, что здесь, очевидно, уже в скором времени в артиллерийской борьбе против нас будет ситуация, близкая к катастрофе.

РИА «Новости»

ВСУ теряют возможность наблюдать за российской армией

Потери радиолокационных станций, которые дают точные координаты артиллерии противника — очень важно. Они просто остаются во многом без наблюдения за нами.

Это дает возможность нашим артиллеристам и минометчикам наносить удары и не быть подверженными нападкам артиллерии, удару с их стороны, что очень важно.

Конечно же, работают еще и беспилотники, которые также уничтожаются, согласно сегодняшней сводке Министерства обороны. Но, тем не менее, вот эти станции — это очень важный момент точности стрельбы артиллерии противника по нашим позициям во всех ее аспектах, что, в общем-то, сказывается на боевых действиях у нас.

Отбросить врага как можно дальше

Как мы видим, боевые действия продолжаются, освобождено одно село на Донецком направлении, бои идут уже и в самом Артемовске, противник окапывается. Марьинка еще немного времени и, надеюсь, будет освобождена.

И самое главное на этом направлении — [нужно] отбросить их как можно дальше для того, чтобы не было этого кровавого кошмара для жителей городов и сел Донбасса.