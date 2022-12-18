Важное 18 декабря 2022, 15:25 ВС России уничтожили в ДНР радиолокационную станцию американского производства Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию в ДНР

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ВС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«Вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36». — сообщил он.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России нанесли эффективный удар по пункту управления 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

Помимо этого, российская армия поразила 109 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также его живую силу и технику в 144 районах.

По данным представителя Минобороны России, за последние сутки российским военнослужащим удалось достичь успехов на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях.