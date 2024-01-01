Транспорт 01 января 2024, 18:40 Водителям разрешат ошибаться чаще. Новые правила упростят экзамен на права Автоюрист Воропаев положительно оценил новые правила экзамена сдачи на права РИА «Новости»

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МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Норматив после одобрения вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Им увеличили количество возможных штрафных баллов до семи, а также ограничили допуск к испытаниям уклонистам от службы в армии и пойманным пьяным за рулем. Кроме того, россиянам, получившим права за границей, придется пересдавать экзамен дома.

Нетрезвым водителям отвели срок

Новые правила не допустят к сдаче экзамена водителей, которых поймали за рулем в нетрезвом виде, до окончания срока наказания.

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В действующем законе оставалась лазейка: когда у нетрезвых автовладельцев прав на управление транспортным средством не было вообще или их срок истек, они после отбытия ареста сразу приходили в ГИБДД и получали новое водительское удостоверение. Теперь так сделать не получится.

Экзамен после службы

После вступления в силу новых правил к сдаче экзамена для замены или получения первого удостоверения не допустят уклонистов, получивших повестку.

Такие ограничения ввели федеральным законом, который приняли в апреле этого года, а МВД привело свои подзаконные акты в соответствие с новым требованием.

Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее отмечал, что все не явившиеся в военкомат по повестке попадают в электронную информационную базу, которую обновляют в ежедневном режиме.

Международные права — на пересдачу

С 1 апреля начнут действовать изменения в федеральном законе «О безопасности дорожного движения». Они предусматривают, что иностранцы с национальными водительскими правами или россияне, получившие международные карточки за границей, должны пересдать экзамен в России в течение года.

Исключением из правила станут россияне, получившие права Белоруссии или жители соседней республики, получившие вид на жительство в России.

Ошибаться можно чаще

В новых разработанных правилах увеличат с пяти до семи количество разрешенных штрафных баллов, при которых экзамен считается несданным.

РИА «Новости»

Помощь сдающему

Увеличение количества штрафных баллов можно только приветствовать, потому что водители получат возможность сдать экзамен на права с первого раза. Об этом «360» заявил автоюрист Лев Воропаев.

К сожалению, система работает не так четко, как хотелось бы. Некоторые должностные лица злоупотребляют своим правом при приеме экзамена. Поэтому небольшой маневр для кандидатов-водителей — большой плюс, чтобы у них были возможности с первой попытки сдать экзамен на получение водительского удостоверения. Лев Воропаев Автоюрист

Воропаев добавил, что со своей стороны давно выступает за создание независимой комиссии, которая могла бы рассматривать жалобы кандидатов на получение водительских прав на предвзятость экзаменаторов.

Сегодня все подобные заявления поступают в то же подразделение, которое проверяло знания будущего водителя. Поэтому оспорить их решение практически невозможно.