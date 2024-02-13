Эксклюзив 13 февраля 2024, 18:02 Скребком или кипятком? Как правильно «оттаять» машину после ледяного дождя Автоэксперт Лигачев: лучший прогрев двигателя во время морозов — три-пять минут Фото: Alexander Legky / Global Look Press

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После ледяного дождя в Москве и Подмосковье автомобилисты с ужасом обнаружили, что их машина покрылась в одном месте тонкой коркой, а в другом — толстым слоем льда. Такие погодные условия могут легко повредить авто, особенно если неправильно заводить его. О правильном алгоритме действий автоэксперт Константин Лигачев рассказал «360».

Далее — его прямая речь.

Как почистить машину после ледяного дождя

Лобовое и боковые стекла после ледяного дождя можно смело очистить специальным скребком. Обычно пластмасса не повреждает стекло и не оставляет никаких царапин.

Что касается самого корпуса машины из металла, то, конечно, лучше автомобиль просто отмораживать, включив двигатель, а не пытаться как-то сбить корку. Со временем слой льда сам отвалится.

Горячую воду при оттаивании машины использовать нежелательно: резкий перепад температуры может дать очень неприятный эффект для кузова. Обычно после такого ледяного дождя можно без затруднений открыть машину, приложив совсем немного усилий.

Другой момент, когда владелец помыл машину на мойке и выехал на улицу. После мойки внутри машины остается большое количество воды, которая может заморозить двери. Бывали случаи, когда при открытии рвали уплотнитель. При ледяном дожде, напомню, вода вовнутрь машины обычно не попадает.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Сколько нужно прогревать машину зимой

Многие полагают, что автомобиль надо всегда прогревать до условных 50 градусов выше нуля на протяжении какого-то времени. Однако современные машины, если владельцу нужно срочно куда-то ехать, в принципе, можно не прогревать — ни к какой поломке это не приведет, но может повлиять на ресурс двигателя.

Еще один неприятный нюанс при такой срочности: когда вы садитесь в холодную машину, заводите ее и начинаете ехать, то в салоне из-за дыхания очень быстро запотевают стекла, и это сильно мешает при движении.

По моему мнению, самое оптимальное время прогрева современного автомобиля — три-пять минут.

Машина успеет нагреться хотя бы до плюсовых температур, и при дальнейшем движении не будет помех.

Рекомендации для водителей в гололедицу

Точной допустимой скорости при гололедице нет. Все зависит от конкретной ситуации: одни улицы дорожные службы чистят, другие — нет.

Каждый здравомыслящий водитель осознает условия движения и, соответственно, анализирует, как быстро можно проехать этот участок, насколько это будет безопасно.

В целом в гололедицу нужно ехать не спеша, резко не газовать и не тормозить. Особенно эти рекомендации относятся к тем автомобилистам, кто ездит на «липучке», а не на шипованной резине.

При 60 километрах в час автомобилисты могут чувствовать себя на дорогах вполне спокойно и комфортно, но кому-то лучше сбавить скорость до 40 километров в час.

Особое внимание следует уделять дороге, на которой образовалась колея. При перестраивании в другой ряд машину будет подкидывать, тогда, конечно, лучше не ехать быстро.