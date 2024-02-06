Транспорт 06 февраля 2024, 18:19 Автоэксперт Балабас: электрический двигатель не нуждается в прогреве

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Владельцы электрокаров вряд ли применяют какие-то особые меры для прогрева двигателя зимой, поскольку он в этом не нуждается в принципе. Об этом сообщил автоэксперт Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, главное, что необходимо электрокарам зимой — это применение нештатных бензиновых или дизельных систем отопления. Практически все владельцы таких машин устанавливают автономные обогреватели как зарубежного, так и отечественного производства.

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«В условиях холода, использование печки штатного отопителя в электромобиле съедает заряд батареи на глазах», — отметил Балабас.