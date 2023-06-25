Транспорт 25 июня 2023, 23:50 Приезжих ограничат в правах. Стать водителем российского грузовика или автобуса станет сложнее Автоэксперт Славнов: иностранные водители грузовиков должны подтвердить навыки и умения РИА «Новости»

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Правила обмена водительских прав для приезжающих в Россию иностранцев, а также соотечественников, кто получил документы по управлению машиной за рубежом, скорректируют. Такой законопроект в окончательном чтении рассмотрят депутаты Госдумы на следующей неделе. Самые сложные условия создали для обладателей документов категорий C и D. Эти водители могут управлять грузовиками и автобусами. Новые условия направлены прежде всего на безопасность на дорогах.

За C и D отправят в автошколу

К третьему чтению в основной текст закона внесли поправки. Владельцам прав по управлению мотороллерами, мотоциклами, легковыми автомобилями и трициклами (категории М, А, B, А1, B1) для обмена документов на российские придется пересдать только теорию.

А вот обладателей документов на вождение грузовиков и пассажирских автобусов (категории C и D) ждет полный курс автошколы с последующим экзаменом в дорожной полиции. Сделать это придется в течении года после получения вида на жительства или гражданство.

При этом претендовать на получение прав этой категории смогут только те, кто уже получил как минимум год водительского стажа на легковой или грузовой машине.

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Еще одна поправка предусмотрела усиление контроля за автошколами. Если раньше для сохранения лицензии на работу достаточно было просто получить заключение ГИБДД, то теперь этот документ придется подтверждать каждый год. Это означает, что количество проверок автомобильных школ увеличится.

В случае принятия законопроекта Госдумой он вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Ужесточение для безопасности

Сегодня иностранные водители не проходят новое обучение, а только переквалификацию, подтверждая, что они действительно умеют управлять машиной. Поэтому для ряда категорий это сдача только теории и даже послабление. Об этом в беседе с «360» заявил автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Если сдавать придется только теорию, то особых сложностей у водителей не будет. Если человек когда-либо ездил за рулем, то правила он знает. Да, в экзамене есть каверзные вопросы, но правила дорожного движения — это необходимость», — заявил он.

Автоэксперт согласился с тем, что проверки только теоретических знаний для водителей грузовых машин явно недостаточно.

«Грузовик — это источник повышенной опасности, который умножен на X10. Мы помним, что произошло полгода назад, когда грузовик врезался в такси. Сколько у водителя тогда нашли штрафов, а срок удостоверения всего ничего. Поэтому обязательно вместе с теорией нужно подтверждать свои умения на практике», — подчеркнул Славнов.

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Он добавил, что иностранные водители должны показать свое мастерство, чтобы получить право ездить на грузовой машине по российским дорогам. Потому что аварии с участием таких машин приводят к страшным последствиям.

При этом автоэксперт отметил, что для получения категории D, предназначенной для водителя пассажирского автобуса, стажа в один год для получения прав недостаточно.

«Водитель мотоцикла в течении двух лет не может возить пассажиров. Здесь точно также — категория D — это водители автобусов, но перевозят они не одного пассажира, а десятки. Поэтому должен быть нормальный стаж», — подчеркнул автоэксперт.

Оценивая ежегодную проверку автошкол Славнов отметил, что это прежде всего вопрос безопасности. Потому что учебные автомобили бьются чаще, а площадка для отработки маневров должна быть в хорошем состоянии, чтобы начинающий водитель получил хороший опыт и подготовился к сдаче экзаменов.