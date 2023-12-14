Эксклюзив 14 декабря 2023, 15:34 «Посадите его за руль». Россияне оценили предложение Милонова ограничить цены на такси в непогоду Ведущая Малашенко зачитала мнение россиян о предложении ограничить цены на такси

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал таксистов за повышение цен в непогоду и призвал установить лимит стоимости. Парламентарий обратился с этой инициативой в министерство транспорта. Ведущая «360» Екатерина Малашенко в стриме высказала свое мнение по этому вопросу, а также зачитала реакцию россиян на предложение политика.

«Я думаю, вы наверняка тоже замечали, что как только снег начинается в столичном регионе, цены на такси взлетают буквально до небес. Город встает в пробках, и добраться по автобусной, выделенной, полосе на такси гораздо быстрее, за что они и ломят цены», — обратила внимание Малашенко.

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Телеведущая зачитала комментарии россиян по теме, оставленные на странице «360» во «ВКонтакте».

«Посадите его за руль, пусть денечек потаксует. Тогда уж и посмотрим, как запоет», — написала пользовательница Светлана Стенькина.

«Я так понимаю, что Светлана выступает против этого самого лимита на цены. Я так понимаю, логика, Светлана, у вас такая — если погода сложная, то и вести машину сложнее, значит, такой труд должен оплачиваться в двойном или тройном размере. Возможно, логика в ваших словах есть, не могу не согласиться», — прокомментировала это заявление Малашенко.

«Милонов начал умные вещи говорить, прямо радует», — написал пользователь Владимир Литвинов.

«Часто он предлагал подобные законопроекты. Видно, что Милонов взаимодействует с народом», — ответила ему Олеся Воробьева.

«Депутат Милонов, видимо, не в курсе, что министр транспорта никакого отношения к „Яндексу“ не имеет», — указал Лев Котлаков.

Цены на общественный транспорт и на такси, если его приравняют к общественному транспорту, может так или иначе контролировать государство. Если эта инициатива найдет поддержку среди депутатов, соответствующее решение могут принять, отметила Малашенко.