Эксклюзив 13 декабря 2023, 13:30 «Просто спекуляция». Милонов раскритиковал таксистов за повышение цен в непогоду Депутат Милонов назвал спекуляцией поднятие цен на такси из-за непогоды Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Минтранспорта с требованием ограничить максимальную цену на такси в непогоду. О причинах и последствиях завышения цен на перевозки пассажиров парламентарий рассказал «360».

Такси — общественная услуга

По его мнению, цены на такси не контролируются, и это может привести к серьезным проблемам. Милонов отметил, что без ограничений агрегаторы получили возможность увеличения стоимости поездки в несколько раз.

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«Если не будет какого-то законодательного ограничения, то, исходя из принципа свободного рынка дикого, они могут поднять [цены] и в пять, и в шесть раз», — указал депутат.

Он напомнил, что такси является не роскошью, а общественной услугой, которой может воспользоваться любой житель страны. Он назвал «необоснованным обогащением» поднятие тарифов из-за погодных условий и сравнил поведение агрегаторов с грабежом.

«Бензин-то из-за погодных условий не дорожает, дороги платные не дорожают. То есть, по большому счету, это просто спекуляция с использованием неблагоприятной обстановки», — добавил парламентарий.

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На стоимость поездки влияют различные факторы

Депутат подчеркнул, что в странах Европы этот вопрос решили с помощью фиксированных цен. Он предложил Минтрансу разработать четкие критерии, по которым будут вычисляться цены на такси.

«Все-таки слагаемые поездки понятны, там нет каких-то нюансов, невидимых нам. Поэтому будьте любезны, оказывая общественную услугу, придерживаться норм приличия», — заключил Милонов.

Ранее депутат Госдумы направил обращение на имя министра транспорта России Виталия Савельева. В письме парламентарий пояснил, что необоснованное повышение цен на такси из-за непогоды стало шоком для многих россиян.