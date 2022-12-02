Транспорт 02 декабря 2022, 22:12 Поездка на картошке фри. Электробусы захотели перевести на фастфуд Эксперт по транспорту Ян: идея перевести электробусы на масло упирается в экономику РИА «Новости»

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Telegram-канал «Говорит Москва» сообщил, что московские электробусы планируют отапливать отработанным фритюрным маслом. Позже в Мосгортрансе опровергли эту информацию, а также назвали слухами сообщения о том, что для этих целей якобы уже выбрали конкретного поставщика. В организации уточнили, что действительно занимаются рассмотрением вопроса об использовании биотоплива с целью обогрева транспортных средств, однако для осуществления задумки надо сначала подготовить инфраструктуру.

Похожую инициативу одобрил Сенат Франции, который разрешил заправлять автомобили использованным растительным маслом. Но если французские власти таким способом пытаются решить проблему дефицита топлива, то московские — руководствуются исключительно соображениями экологии? Или использовать биотопливо не только безопаснее для окружающей среды, но и выгодно экономически?

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«У меня есть такая гипотеза. В связи с тем, что экспорт подсолнечного масла в Европу у нас сократился, возможно, есть задумка создать внутренний спрос в России за счет использования растительного сырья как биотоплива. Тем более что такая практика уже существует в мире», — предположил в разговоре с "360" эксперт по городскому транспорту, учредитель и главный редактор транспортного издания «Бюро Икс» Роберт Ян.

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РИА «Новости»

Роберт Ян уточнил, что для полноценного внедрения этой инициативы потребуется изменить инфраструктуру, адаптировать техническую базу, чтобы должным образом обслуживать такие системы.

Все упирается в экономику. Нужно сначала понять и рассчитать, насколько экономически оправдано переоборудование транспорта. А теоретически, биотопливо должно быть дешевле — Россия очень крупный производитель подсолнечного масла. Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту.

Москва всегда старается внедрять подобные технологии первой. Поэтому, как заметил в разговоре с «360» Роберт Ян, если власти решат, что инициатива экономически оправдана, то на эти цели Мосгортранс запросит господдержку.

По словам эксперта, замена используемого сейчас для отопления электробусов дизеля на биотопливо может еще и стать ответом скептикам, критикующим новый московский транспорт за недостаточную экологичность.