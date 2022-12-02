Эксклюзив 02 декабря 2022, 15:05 Генерал Мороз диктует цены на газ. Арктический циклон пришел в Европу Экономист Корнеев: конкуренция за топливо между Европой и Азией будет нарастать РИА «Новости»

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В Европе зафиксировали рост цен на голубое топливо. Это вызвано приходом холодов, которые принес с собой арктический антициклон, сообщил Bloomberg. В эксклюзивном комментарии для «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев рассказал, почему европейцам стоит готовиться к трудным временам.

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Далее — прямая речь.

Температура воздуха всегда влияет на ценообразование энергоносителей. И важно не только то, что мороз пришел в Европу, но и то, что резко похолодало в Азии — в Китае, Японии, КНДР и Южной Корее. Из-за этого подскочил спрос на СПГ (сжиженный природный газ — прим. ред.).

На рынке СПГ всегда так и было: любые скачки потребления моментально отражаются на котировках. Особенно ярко цены меняются в странах, где нет постоянного снабжения по газопроводу. Полвека Европа была в привилегированном положении, получая наше топливо по ценам в пять-семь раз ниже, чем стоит СПГ. Теперь им надоело, видимо.

Понятно, что в такой ситуации Европе приходится конкурировать с теми странами, в которых сейчас резко возросла потребность в поставках СПГ. Ничего удивительного в этом нет. Часто бывает даже так: как только танкер выходит из зоны загрузки, его тут же перекупают, и он меняет курс, отправляясь в ту страну, где заплатили больше.

Конкуренция Европы с Азией за поставки будет нарастать. Раньше СПГ был нужен Евросоюзу только как дополнительный ресурс, таким образом сглаживали пики в потреблении. Сейчас же им нужны совсем другие — очень большие — объемы.

Есть у них еще одна проблема — нехватка ректификационных терминалов, к которым стыкуются танкеры. За два-три года этот вопрос можно решить. Даже за год.

Но вот с ценами на СПГ сделать ничего нельзя. Они как были в пять-семь раз выше, чем на трубопроводный российский газ, так и останутся примерно такими же.

Автор: Виталий Подвицкий / РИА «Новости»

Поэтому введение потолка цен на российский газ в этих условиях — чисто политический шаг. С точки зрения рынка это никак не обосновано.

Это так не работает. Рынок — есть рынок. Покупатель на такой товар, как газ, всегда найдется. Во-вторых, можно вообще не поставлять ничего тем, кто пытается навязать свои нерыночные условия. О чем уже заявляло руководство России.

Другой момент. В Европе считают, что если зима будет теплой, они смогут ее пережить. Но за счет чего? Произойдет деиндустриализация Европы, поскольку падение на 10-20% потребления газа приведет к тому, что бизнес будет переезжать в другие страны.

Этот процесс уже идет. Volkswagen недавно заявил, что начинает закрывать в Европе свои производственные мощности. Bayer и другие химические концерны прекращают работу целых кластеров по переработке газа.

Цена за странные политические решения ЕС будет высокой: безработица, падение уровня доходов населения. Ну, если хочется жить беднее, — это их право, конечно.