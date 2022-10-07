Электросамокаты в России приобрели новый статус | 360°

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Электросамокаты в России приобрели новый статус

Кабмин России утвердил статус электросамокатов как средств индивидуальной мобильности

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Правительство России перевело электросамокаты и гироскутеры в статус средств индивидуальной мобильности и утвердило ряд других изменений в Правилах дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей пресс-службы кабмина.

«Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности», — рассказали они.

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По их словам, на таких устройствах можно передвигаться со скоростью не более 25 километров в час. Также введены ограничения по зонам использования и весу этих средств. Согласно нововведениям в ПДД, электротранспорт должен весить не более 35 килограммов, а передвигаться на нем можно только по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

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Также для пользователей такого вида средств ввели особые знаки. Их цель — регулировка движения электротранспорта. В том числе знаки будут оповещать о разрешении, ограничении или запрете использования таких устройств в различных зонах. При этом установка такого оповещения будет зависеть от местных властей. Именно они определят необходимость размещения знаков в населенном пункте в зависимости от места и наличия нужной инфраструктуры.

ПДД

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