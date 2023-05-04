Эксклюзив 04 мая 2023, 13:53 «Неприятно, но не критично». Компании переживут сокращение субсидирования авиаперелетов Глава «АвиаПорта» Пантелеев: сокращение субсидирования не критично для авиаперевозчиков Freepik

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Сокращение финансирования авиаперелетов в России заставит компании перенаправить свои самолеты на другие направления, рассказал «360» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, возможная отмена рейсов затронет не так много пассажиров.

Как поддержат отрасль

Специалист отметил — если сравнить возможное сокращение финансирования (полтора миллиарда рублей) с суммой, которую выделили на поддержку авиакомпаний в прошлом году (более 170 миллиардов), отрасль просто не заметит изменений.

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«Если говорить о том, что секвестируется полтора из девяти миллиардов, запланированных на год, это уже заметное снижение масштабов поддержки», — отметил Пантелеев.

По его словам, сейчас отрасль интересует один вопрос — продолжит ли государство поддержку компаний в формате 2022 года, когда на весенне-летний сезон выделили 100 миллиардов, а на осень и зиму — еще 25.

«Конкретно полтора миллиарда — это отнюдь не критическое сокращение. Но если отрасль не получит средства, сопоставимые с прошлогодними, это будет весомым ударом по экономике авиакомпаний», — подчеркнул исполнительный директор агентства «АвиаПорт».

Как сокращение скажется на авиакомпаниях и пассажирах

Пантелеев рассказал, что немалую часть полетов в сегменте региональных перевозок компании выполнили на самолетах умеренной размерности, включая Superjet 100. В прошлом году часть таких лайнеров отправили на обслуживание международных направлений. Собеседник «360» напомнил, что авиакомпании уже отказывались от полетов по субсидированным маршрутам, если не могли заработать на них.

«С этой точки зрения ничего особо не изменилось — где-то авиакомпании перестанут летать, но свои самолеты они перенаправят на другие линии. Для перевозчиков это сокращение неприятно, но не критично», — отметил глава агентства.

Он напомнил, что ряд пассажиров могут оказаться в непростой ситуации, если полеты по интересующим их направлениям прекратят.

«Впрочем, статистика однозначно указывает, что большинство пассажиров летают из Москвы по популярным курортным направлениям, а доля тех, кого затронет отмена рейсов из-за прекращения субсидий, очень мала», — высказался Олег Пантелеев.

О возможном сокращении субсидирования авиаперелетов стало известно 4 мая. По предварительной информации, отрасль недополучит полтора миллиарда рублей из-за секвестирования расходов бюджета страны.