Транспорт 04 мая 2023, 11:27 Российские авиакомпании начали отменять внутри страны рейсы из-за сокращения субсидирования «Известия»: авиакомпании отменяют внутри России рейсы из-за сокращения субсидирования Unsplash

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Российское правительство уменьшило поддержку авиаперевозчиков, выполняющих региональные рейсы в облет столицы. Об этом сообщила газета «Известия» три источника в авиакомпаниях и собеседник, который близок к Минтрансу. По ее данным, перевозчики в результате этого стали отменять запланированные ранее полеты.

Два собеседника издания уточнили, что субсидирование сократили с девяти миллиардов до примерно 7,5 миллиарда рублей. Третий источник утверждал, что финансирование урезали на 1,4 миллиарда рублей.

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По словам собеседников газеты, поддержку сократили из-за секвестирования расходов государственного бюджета. Теперь субсидирование не действует для маршрутов в Тюменской, Омской областях, Северной Осетии, Дагестане, Татарстане и Санкт-Петербурге.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что цены на авиабилеты в России этим летом вырастут по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Несмотря на это, правительство ожидает рост туристического потока.