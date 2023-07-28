28 июля 2023, 19:48
🚗 «Придется платить». Как изменится авторынок в России из-за японского запрета
Автоэксперт Хайцеэр: японские машины будут поставлять в Россию, но цены вырастут
Из-за запрета на экспорт в Россию японских автомобилей с объемом двигателя от 1,9 литра цены вырастут на 15%, предупредили аналитики. Запрет на ввоз в страну новых и подержанных японских машин вступит в силу 9 августа. Есть ли альтернатива и что делать автолюбителям — в материале «360».
Далее — прямая речь собеседников.
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: поддержанные японские машины будут поставлять
Запрет на ввоз новых японских машин существует давно. Если их и поставляют, то по параллельному импорту. Это штучный завоз, не массовый.
Сейчас запрет ударит по бэушным машинам с правым рулем, которых в прошлом году завезли до 220 тысяч. В этом году планировали завезти приблизительно 400 тысяч. Видимо, эти планы придется пересматривать.
Подержанные машины будут везти по-прежнему, просто изменится ассортимент. Удар нанесло не японское правительство, а наше, внеся утилизационный сбор. С первого августа он вырастет.
Китайские автомобили становятся альтернативой. Они занимают практически половину рынка новых транспортных средств.
В будущем китайцы претендуют на еще большую долю. У нас нет выбора.
То, что китайцы предлагают сейчас, очень приличного качества. Они дают от трех до семи лет гарантии на машину. Выглядят и с инженерной точки зрения хорошо.
Другое дело, что они везут сюда исключительно дорогие автомобили. Это, опять же, в силу того, что очень дорогая логистика — смысла привозить дешевые нет.
Вице-президент союза автомобилистов Ян Хайцеэр: японских внедорожников в России не будет
Заменить [японские машины] китайцами нельзя. Наиболее популярными японскими автомобилями, которые привозят, пользуются на Дальнем Востоке и в Сибири — это малолитражные машины с небольшим пробегом.
Они недорого стоят и вполне себе вменяемы по возрасту — простые и надежные.
Другое дело, что объемы до 1,9 литра — это 65% автомобилей. Остальные же, это гибриды, которые достаточно популярны. Например, Toyota Prius.
Что касается полноценных внедорожников, больше двух трех–четырех литров, [о них] придется погоревать. Больше такие машины поставлять не будут.
Машины подорожают, потому что пойдут через дружественные страны. Порадуется бизнес этих стран, а нам придется за это платить.
Основная причина произошедшего — санкции. Понятно, что они бьют по профессиональным внедорожникам, которые можно использовать в разных местах. Например, Land Cruiser.
Пострадало немало и специальной техники. Машины будут поставлять не во Владивосток, а кривыми путями. Кто-то возьмет процент за посредничество. Вот оно и подорожание.
Независимый автоэксперт Дмитрий Попов: качество китайский машин догоняет японские
Не все машины попали под запрет, а только с объемом мотора от 1,9 литра. Это достаточно существенно, поскольку сейчас маленькие турбированные моторчики дают достаточно неплохие показатели.
Если сопоставить китайцев и японцев, то с точки зрения идеологии конструкции и технологических решений это совершенно разные машины. Но по качеству китайцы стремительно догоняют.
У них пока не самый впечатляющий моторный ряд. [Китайские машины], как правило, берут размерами и большой мощностью, которая получена на атмосферном моторе. Турбированные моторы для них — новизна.
Япония
Санкции
Машины
Реклама
Реклама