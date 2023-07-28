Автоэксперт Хайцеэр: японские машины будут поставлять в Россию, но цены вырастут

Вице-президент союза автомобилистов Ян Хайцеэр: японских внедорожников в России не будет

Из-за запрета на экспорт в Россию японских автомобилей с объемом двигателя от 1,9 литра цены вырастут на 15%, предупредили аналитики. Запрет на ввоз в страну новых и подержанных японских машин вступит в силу 9 августа. Есть ли альтернатива и что делать автолюбителям — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников.

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Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: поддержанные японские машины будут поставлять

Запрет на ввоз новых японских машин существует давно. Если их и поставляют, то по параллельному импорту. Это штучный завоз, не массовый.

Сейчас запрет ударит по бэушным машинам с правым рулем, которых в прошлом году завезли до 220 тысяч. В этом году планировали завезти приблизительно 400 тысяч. Видимо, эти планы придется пересматривать.

Подержанные машины будут везти по-прежнему, просто изменится ассортимент. Удар нанесло не японское правительство, а наше, внеся утилизационный сбор. С первого августа он вырастет.

Китайские автомобили становятся альтернативой. Они занимают практически половину рынка новых транспортных средств.

В будущем китайцы претендуют на еще большую долю. У нас нет выбора.

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То, что китайцы предлагают сейчас, очень приличного качества. Они дают от трех до семи лет гарантии на машину. Выглядят и с инженерной точки зрения хорошо.

Другое дело, что они везут сюда исключительно дорогие автомобили. Это, опять же, в силу того, что очень дорогая логистика — смысла привозить дешевые нет.