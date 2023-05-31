Эксклюзив 31 мая 2023, 13:18 Депутат призвал не относиться к самокатам на дорогах как к «трехколесными детскими велосипедам» Депутат Наумов: водители самокатов должны сдавать на права, соблюдать скоростной режим Freepik

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Движение электросамокатов нужно перенести с пешеходных зон на выделенные дорожки в России. Также водителям данных транспортных средств следует сдавать экзамен и соблюдать правила движения. К самокатам не надо относиться как к «трехколесными детскими велосипедам». Об этом в разговоре с «360» заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов.

«Запрещать ничего не нужно. Надо создать инфрастуктуру, оплатить это за счет участников бизнес-процесса, а не пешеходов и приравнять управление самокатом к управлению любым транспортным средством», — сказал Наумов.

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Инфраструктура дорожного движения должна быть безопасной.

«Поэтому для средств индивидуальной мобильности должна быть оборудована такая же дорожка как для велосипедистов», — отметил он.

Депутат напомнил, что велосипедисты в московском регионе уже давно не ездят по тротуарам, потому что для них есть специальная дорожка.

«Нужно распределить финансовую нагрузку между юридическими лицами (цифровыми платформами, с помощью которого можно брать в прокат самокаты) и физическими лицами. То есть сделать плату за реконструкцию дорожного полотна. Второе — надо перестать считать самокаты трехколесными детскими велосипедами», — считает собеседник «360».

По его словам, нужно ввести требования по соблюдению правил дорожного движения и получению водительских прав.

«Управление самокатами должно быть приравнено к управлению такими транспортными средствами, как, например, мопеды. Надо сдавать экзамены по вождению и установить требования по скорости, по возрасту», — заявил Наумов.

Следить за соблюдением этих требований сейчас достаточно легко — на улицах российских городов установлены камеры видеонаблюдения. За несоблюдение скоростного режима следует предусмотреть административную ответственность, добавил парламентарий.

Ранее депутаты от «Единой России» предложили запретить использование электросамокатов на пешеходных улицах в России. МВД и Минтранс ознакомятся с инициативой.