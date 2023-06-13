Эксклюзив 13 июня 2023, 12:05 «Делаем все сами». Обновленный SSJ модернизировали с помощью российских материалов и на собственном производстве Летчик Попов: Россия обновила SSJ собственными силами и стала независимой от Запада РИА «Новости»

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Модернизированный самолет Sukhoi Superjet (SSJ) скоро совершит свой первый полет. Российские специалисты, в частности, сделали новый двигатель. На такие шаги пришлось пойти из-за санкционного давления Запада. Зато сейчас можно говорить, что Россия в авиационной отрасли становится более независимой. Об этом заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал в беседе с «360».

«Мы начали производить SSJ-100 практически 10 лет назад. Это был совместный проект с американцами, немного участвовали и немцы, и французы, и итальянцы. Было то время, когда отношения в политике и экономике были достаточно благоприятные», — напомнил он.

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Одна сейчас возникла необходимость модернизировать самолет.

«Иначе его эксплуатация должна была быть приостановлена или прекращена. Сыграло санкционное давление Запада, после 2014 года особенно. Первым, что сделали — заменили двигатели: металл, некоторые детали. Их делает Рыбинский завод», — рассказал эксперт.

Двигатели делали французы, причем не очень качественно, отметил он. Сейчас их создают из российского материала, на российских производственных базах.

«Мы оказались вне зависимости от состояния политики, экономики, мировой общественности — делаем все сами», — подчеркнул Попов.

Авионика тоже пострадала от санкций, так как раньше в производстве участвовали иностранцы. Но российские специалисты нашли выход из сложившейся ситуации, отметил летчик.

«Сегодня мы сделали это все с помощью частично китайских комплектующих, много своего внедрили. Это все работает в интересах нашей экономики и безопасности государства. В том числе и для гражданской авиации», — отметил собеседник «360».

Кроме того, Россия исправляет ошибки, о которых стало известно при жесткой посадке SSJ в Шереметьево в 2019 году, когда погиб 41 человек.

«Мы стали менять промышленную и технологическую политики. Это дает свои результаты, — заключил Попов.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что SSJ New в скором времени совершит первый полет. Российские авиакомпании в ближайшем будущем уже получат модернизированные самолеты, уточнил он. Об этом написало РИА «Новости».