Криминал 24 мая 2023, 19:39 Приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево самолета с людьми на борту огласят 20 июня Суд огласит приговор пилоту сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ-100 20 июня РИА «Новости»

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Приговор пилоту сгоревшего при посадке в Шереметьево самолета SSJ-100 Денису Евдокимову огласят 20 июня. Об этом сообщил ТАСС.

«Приговор в отношении Евдокимова будет оглашен в 11:00 [по московскому времени] 20 июня», — сказала судья Химкинского горсуда Московской области.

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В среду, 24 мая, прокурор запросила шесть лет колонии для командира SSJ-100. Гособвинитель заявила, что самолет был недостаточно сбалансирован, а командир SSJ-100 не установил особый код аварийности.

Также прокурор сообщила, что посадка самолета произошла с перегрузкой, стойки шасси после второго удара частично разрушились. Причиной происшествия оказалось несоблюдение правил эксплуатации самолета, резюмировала обвинитель.

Адвокат Евдокимова рассказала, что летную годность SSJ-100 не проверяли. Также не исследовали составляющие борта и систему защиты от атмосферного электричества. Защитник командира указала на недостатки в конструкции опор шасси.

По данным адвоката, именно они пробили бак с топливом, после чего борт загорелся. А причиной гибели людей, как сообщила правозащитница, является пожар и отравление продуктами горения. Она добавила, что между возгоранием самолета и работой командира нет связи, поэтому попросила суд оправдать Евдокимова.

Пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100 произошел 5 мая 2019 года. SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск. Но экипаж самолета решил вернуться в Шереметьево, так как в небе начались проблемы.

Борт жестко приземлился, после чего в самолете произошло возгорание. Из-за переполненных баков пожар смогли ликвидировать не сразу. В результате чего 41 человек из 78 находившихся на борту погиб.