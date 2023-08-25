Эксклюзив 25 августа 2023, 13:34 «Было полным безобразием». Автоэксперт заявил, что аптечки и огнетушители в машинах не нужны Автоэксперт Субботин поддержал новые штрафы для водителей с 1 сентября Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

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Новые законы существенно упросят жизнь автомобилистам и сделают использование машин более безопасным. Таким мнением автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин поделился с «360».

Субботин напомнил, что с 1 сентября 2023 года в силу вступят новые законы, в которых будут прописаны штрафы для автомобилистов. Так, владельцам машин запретили закрывать обзор лобового стекла гаджетами.

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«Он (список неисправностей — прим. ред.) немного расширился. Не сказать, что кардинально, но тем не менее. Скажем, там запрещена эксплуатация, и штраф налагается 500 рублей, если на ветровом стекле у тебя закреплены гаджеты, мешающие обзору. Именно гаджеты», — отметил он.

Из серьезных нововведений эксперт поддержал отмену необходимости иметь в автомобиле аптечку и огнетушитель. Эти предметы могут принести больше вреда, чем пользы, сообщил он.

«Ребята, какой жгут? Только сдавливающая повязка, какой жгут? Вот жгутом как раз можно и лишить человека руки. Затянул — ну и привет твоей руке. То есть то, что было с этой аптечкой, это было полным безобразием», — указал автоэксперт, — <…> просто аптечка стала предметом торговли, вот, собственно, и все.

Он добавил, что огнетушитель не сможет в должной мере обеспечить безопасность автомобиля, если тот загорелся. «Ты даже капот открыть не успеешь, как у тебя все полыхнет, и всё, машины горят будь здоров. Поэтому огнетушитель — это такая штука, которая на сегодняшний день тоже себя изжила в автомобиле», — отметил Субботин.

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