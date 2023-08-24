Эксклюзив 24 августа 2023, 14:57 «Займут свою нишу». Автоэксперт — о выходе иранских машин на российский рынок Автоэксперт Кисенков: иранские машины будут пользоваться спросом в России Artem Sobolev/news.ru/globallookpress

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На российском рынке начали активно продавать автомобили из Ирана. Автоэксперт Василий Кисенков рассказал «360», будут ли эти машины пользоваться спросом.

Иранский производитель некоторое время не осуществлял поставки в РФ. Теперь российский рынок достаточно сильно освободился и снова дает возможность заходить другим игрокам, отметил Кисенков.

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«В частности, если говорить про иранский производитель, то он так или иначе все равно будет пользоваться спросом на российском рынке ввиду той простой причины, что это бюджетный класс. А бюджетный класс всегда будет хорошо покупаться и продаваться», — заявил эксперт.

По его словам, на фоне АвтоВАЗа или «Москвича», стоимость которых достигает 2,5 миллиона рублей, иранский производитель окажется дешевле. Несмотря на базовую комплектацию и простой мотор, россияне будут покупать эти машины.

«Это как в свое время китайские производители Ceed, Haval и так далее, которые 15-20 лет назад никто брать даже не хотел. Но, тем не менее, они все равно продавались на российском рынке. И эти тоже займут свою нишу», — подытожил Кисенков.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов ранее заявил, что производители из Ирана занимаются копированием наработанных технологий, в отличие от китайских компаний. Именно поэтому иранские авто пока выступают слабыми конкурентами машинам из КНР.