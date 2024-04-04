Транспорт 04 апреля 2024, 01:28 В МВД объяснили увеличение очередей в ГАИ МВД объяснило увеличение очередей в ГАИ сезонным повышением потока РИА «Новости»

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Очереди в ГИБДД увеличились из-за сезонного увеличения потока, данные о дефиците талонов некорректны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«В некоторых Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди <…> Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве сообщили, что эта информация некорректна», — написала она.

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По словам Волк, очереди стали длиннее из-за вступивших в силу изменений в правила экзаменации на право управления автомобилем, выдачи водительских прав, а также сезонным повышением количества регистраций и поставок на учет машин.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об изменениях правил сдачи экзамена на получение водительских прав с 1 апреля. По его словам, теперь будущим шофером придется дольше ждать пересдачи в случае провала экзаменации.