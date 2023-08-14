Технологии 14 августа 2023, 23:51 Telegram 10 лет. Павел Дуров подвел предварительный итог работы мессенджера Эксперт в IT Геллер: следующая фаза развития Telegram — социальная платформа РИА «Новости»

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Мессенджер Telegram отметил десятилетний юбилей. Впервые он появился в магазине приложений AppStore 14 августа 2013 года. Тогда же СМИ назвали его самым быстрым аналогом WhatsApp. Сегодня Telegram стал намного большим, чем просто мессенджером. Это источник оперативной и аналитической информации, место общения и работы более 800 миллионов активных пользователей.

Поздравление создателя

Предприниматель и создатель Telegram Павел Дуров в своем канале написал, что достичь показателя в более чем 800 миллионов активных пользователей мессенджера удалось только при помощи сарафанного радио, а многочисленные обновления сделали из Telegram самый современный мессенджер.

«Следующий шаг — выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом. Мы должны использовать нашу популярность, чтобы изменить жизнь миллиардов к лучшему, чтобы вдохновлять и возвышать людей на нашей планете», — написал Дуров.

Он добавил, что прошедшее десятилетие стало захватывающим, но только первым этапом в истории Telegram. Свой настоящий потенциал мессенджер раскроет в следующие 10 лет.

Павел Дуров опубликовал бета-версию Telegram — как она выглядела в конце 2012 года. Уже тогда в мессенджере появилась возможность добавлять фотографии на страницы профиля с геотегами и реакциями, что похоже на Stories, которые сегодня появились у пользователей с премиум-аккаунтом.

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«Хотя они не были включены в окончательную версию 10 лет назад, истории всегда были частью плана», — подчеркнул создатель Telegram.

Развитие Telegram

Уже очевидно, что Telegram прекратил быть просто мессенджером, а вышел на путь трансформации полноценной социальной платформы. Об этом в беседе с «360» заявил эксперт в области IT Артем Геллер.

Он отметил, что для этого создатели Telegram взяли уже отработанные вещи, вроде Stories. Этот шаг помог сохранить внимание пользователей и заставляет их возвращаться на платформу раз за разом.

Вторым направлением становления мессенджера Геллер назвал дальнейшее развитие рекламы и фактически начало продажи товаров через Telegram.

«У Telegram уже есть достаточно много инноваций. Например, каналы. В отличие от других мессенджеров они работают достаточно хорошо. Но нет дополнительных возможностей, которые есть у остальных — к примеру, возможность прямой оплаты», — добавил Геллер.

По его прогнозу, Telegram имеет все шансы стать незаменимым инструментом в жизни пользователей, когда они станут обращаться к нему по несколько раз за день. Для этого создателям необходимо заходить во все возможные сферы, где мессенджер еще не представлен.