Технологии 21 июля 2023, 00:32 Telegram запустил Stories для пользователей с премиум-аккаунтом РИА «Новости»

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Telegram запустил функцию Stories для пользователей с премиум-аккаунтом мессенджера. Об этом сообщило РИА «Новости», обновление находится в верхней части экрана.

Основатель Telegram Павел Дуров в конце июня сообщил о появлении новой функции. Он отметил, что пользователи смогут определить, кто сможет просматривать каждую из списка историй. В частности, это могут быть все контакты, несколько избранных иди список близких друзей.

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«В этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium», — сказано во всплывающей ссылке при попытке опубликовать историю.

Сама функция становится доступной после обновления приложения мессенджера.

Ранее сообщалось о сбое, произошедшем в работе мессенджера WhatsApp. Больше всего жалоб — 52% — были связаны с неполадками в приложении.