21 июля 2023, 00:32
Telegram запустил Stories для пользователей с премиум-аккаунтом
Telegram запустил функцию Stories для пользователей с премиум-аккаунтом мессенджера. Об этом сообщило РИА «Новости», обновление находится в верхней части экрана.
Основатель Telegram Павел Дуров в конце июня сообщил о появлении новой функции. Он отметил, что пользователи смогут определить, кто сможет просматривать каждую из списка историй. В частности, это могут быть все контакты, несколько избранных иди список близких друзей.
Реклама
«В этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium», — сказано во всплывающей ссылке при попытке опубликовать историю.
Сама функция становится доступной после обновления приложения мессенджера.
Ранее сообщалось о сбое, произошедшем в работе мессенджера WhatsApp. Больше всего жалоб — 52% — были связаны с неполадками в приложении.
Мессенджеры
Telegram
Реклама
Реклама