Эксклюзив 24 ноября 2022, 22:02 «Свой Илон Маск в юбке». Массовое внедрение искусственного интеллекта — не проблема для России Физик-математик Масалович: Россия должна ассоциироваться с искусственным интеллектом Unsplash

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Президент России Владимир Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы. Сделать это планируется в ближайшие 10 лет. Для применения и развития ИИ у страны есть необходимый потенциал, заявил «360» президент Консорциума «Инфорус», известный российский эксперт в области конкурентной разведки, кандидат физико-математических наук Андрей Масалович. России необходимо создавать что-то свое и стремиться к тому, чтобы она ассоциировалась с подобными технологиями.

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Далее — его прямая речь.

У России есть потенциал

Россия — счастливый потомок СССР, где было довольно много математиков, часть из которых все еще живы. Они создавали искусственный интеллект, я даже со многими из них знаком. Так что научный потенциал у нас есть.

Нам еще очень повезло, что у нас есть свой Илон Маск в юбке, даже лучше — предприниматель Ольга Ускова. Она делает беспилотные комбайны. Раз Илон Маск может вести несколько бизнесов одновременно — и с ракетами, и с Tesla, — то почему бы нам не сказать, что нам необходимы беспилотные поезда, беспилотные угольные комбайны для шахт, роботы для цехов?

У нас есть группа компаний Cognitive Technologies, которая является мировым лидером беспилотных комбайнов. Это намного сложнее, чем беспилотный автомобиль. Автомобиль едет по дороге, где есть, к чему прицепиться, а комбайну по полю ехать гораздо тяжелее. Ему нужно куда тщательнее принимать решения, потому что то крыса попадется, то камень. Он это все должен объехать.

Необходимо создавать свое

Я с оптимизмом смотрю в будущее. У нас есть и технологический задел, и научный. Вопрос только в том, что нам нужно возродить дух предпринимательства. Народ должен понимать, что нам нужно делать свое, а не воспитывать менеджеров по продажам импортных товаров. За 10 лет можно расписать стратегию так, чтобы каждый год происходило что-то яркое.

Нам нужны люди, которые сами смогут пропиарить свой продукт. Нам нужно стремиться к тому, чтобы все привыкали, что искусственный интеллект — это Россия.