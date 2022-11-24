Важное 24 ноября 2022, 15:32 Путин потребовал обеспечить внедрение искусственного интеллекта во всех сферах Путин: в предстоящие 10 лет усилия по внедрению ИИ в России необходимо нарастить Пресс-служба МФТИ

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На предстоящие 10 лет в России нужно обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что будущее страны во многом зависит от успехов в области этой технологии.

«Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное», — подчеркнул Путин в ходе выступления на конференции AI Journey.

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От того, каких результатов Россия добьется в этом направлении, зависит суверенитет, безопасность и состоятельность страны. Российский лидер поручил кабмину организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.

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По мнению президента, применение технологии ИИ также нужно масштабировать на местах с вредными условиями, чтобы заменять ей людские ресурсы.

По определенным направлениям Россия уже ушла вперед в сфере искусственного интеллекта и эти усилия нужно обязательно наращивать, подчеркнул глава государства.