24 ноября 2022, 15:32
Путин потребовал обеспечить внедрение искусственного интеллекта во всех сферах
Путин: в предстоящие 10 лет усилия по внедрению ИИ в России необходимо нарастить
На предстоящие 10 лет в России нужно обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что будущее страны во многом зависит от успехов в области этой технологии.
«Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное», — подчеркнул Путин в ходе выступления на конференции AI Journey.
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От того, каких результатов Россия добьется в этом направлении, зависит суверенитет, безопасность и состоятельность страны. Российский лидер поручил кабмину организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.
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По мнению президента, применение технологии ИИ также нужно масштабировать на местах с вредными условиями, чтобы заменять ей людские ресурсы.
По определенным направлениям Россия уже ушла вперед в сфере искусственного интеллекта и эти усилия нужно обязательно наращивать, подчеркнул глава государства.
Владимир Путин
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