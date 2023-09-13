Технологии 13 сентября 2023, 13:59 Предзаказы на iPhone 15 открыли в России. Брать или не брать? Аналитик Муртазин назвал необоснованной цены на новое поколение iPhone Apple

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Apple провела традиционную ежегодную презентацию, представив iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а также линейку Apple Watch Series 9. В России, как отметил РБК, ретейлеры уже открыли предзаказы на новые модели смартфонов и умные часы. Стоят ли они своих денег или в свете политики компании покупка обернется просто приобретением очень дорогого «кирпича»? Нюансы «360» обсудил с экспертами, чьи мнения разделились.

Титан, USB-C и пятикратный зум

IT-эксперт, ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук признался, что никогда не был большим фанатом Apple, хотя использовал ту или иную технику этой компании. Тем не менее новинки, которые представили на осенней презентации, заинтересовали даже такого пользователя, как он.

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«Хотя я всегда больше смотрел в сторону Android, меня заинтересовало то, что сейчас делает Apple. И если бы не вот эта вся дурацкая политика компании по отношению к России, в частности, невозможность платить телефоном, я бы, может быть, и купил бы новый iPhone», — отметил Корнейчук.

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Среди плюсов он отметил долгожданное использование не порта Lightning, а USB-C. По словам эксперта, компанию, видимо, додавила Еврокомиссия под угрозой запрета продаж на территории ЕС. Теперь на новых смартфонах есть зарядки на USB-C.

«По-моему, это отлично. Единый порт зарядки для всех, можно обмениваться кабелями, можно уменьшить их количество», — добавил собеседник «360».

Отдельно он отметил новые камеры в смартфонах. В 15 Pro Max появилось пятикратное приближение, а 15 Pro оснастили трехкратным зумом. Еще одно новшество, которое не обошел вниманием Корнейчук, — титановая рамка у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

«Это повышенная живучесть. Также ярче стал экран. То есть он даже в пустыне не будет слепнуть в солнечный день. С учетом количества фишек, которые они внедрили, и полученного результата, на мой взгляд, цена на них оправдана», — указал эксперт.

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Кирпичи без возможности ремонта?

Владелец, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин с тезисом об оправданной цене не согласился. Он напомнил, что новое поколение iPhone появится в России благодаря параллельному импорту в начале октября.

Цены уже известны: минимальная стоимость на iPhone 15 начинается от 125 тысяч рублей. Для модели Pro — 160-170 тысяч.

Запредельно высокие цены. 15-й iPhone от предшественника мало чем отличается. В Pro есть небольшие изменения, но они не оправданы с точки зрения цены. Apple продает тяжелый люкс, но [в России] нет сервиса, нет работы ряда приложений и сервисов — Apple Pay, например. Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group

Собеседник «360» согласился, что пока есть маневры, которые позволяют обходить эти неудобства, но они могут исчезнуть. А установка приложений из сторонних источников для iPhone исключена, в отличие от Android.

«Это говорит о том, что это фактически кирпичи будут. И отремонтировать их по гарантии невозможно в России — это тоже минус», — подчеркнул специалист.

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Еще один важный фактор, о котором нужно помнить, касается личных данных. Apple с этой точки зрения небезопасна, напомнил Муртазин. Поэтому и есть запреты на использование iPhone в госучреждениях и компаниях с госучастием.

«Там защиты нет как таковой, нет конфиденциальности, поэтому, если вы заботитесь об этом, стоит выбрать на Android аппарат», — посоветовал аналитик.