Технологии 12 сентября 2023, 21:47 Apple представила iPhone 15 Freepik

Читать 360tv в

Apple представила iPhone 15 и умные часы Apple Watch. Презентацию новых гаджетов можно посмотреть на официальном сайте компании.

iPhone 15 можно будет купить в пяти цветовых вариантах: розовый, желтый, салатовый, синий и черный. Также можно выбрать между двумя размерами: 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма для iPhone 15+. Для зарядки смартфонов нужно будет использовать кабель USB-C.

Реклама

Яркость экрана обновленного гаджета увеличили до 2000 нит. Разрешение камеры — 48 мегапикселей с двукратным зумом. Кроме того, камера iPhone 15 сможет улавливать больше света.

Стоимость обновленных смартфонов будет начинаться с 799 долларов за iPhone 15 и 899 долларов за iPhone 15+.

Кроме того, на презентации представили Apple Watch девятой серии. Умные часы получили новый чип с лучшей производительностью и высокой скоростью, более яркий экран и высокую способность к машинному обучению.