Эксклюзив 07 сентября 2023, 14:05 От 100 тысяч рублей. Стали известны цены на новые IPhone 15 в России Аналитик Муртазин: стоимость IPhone 15 будет достигать 150 тысяч рублей РИА «Новости»

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На сером рынке смартфоны IPhone появляются на второй день после начала продаж в других странах. В этом году ничего не изменится, рассказал «360» ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Компания Apple объявила, что презентация новых гаджетов состоится 12 сентября. Обычно устройства становятся доступными для заказа через неделю после анонса, а в магазинах появляются через пару недель. Однако, по сообщениям инсайдеров, Apple может начать продажи уже 13 сентября, сообщила «Российская газета».

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«На сером рынке IPhone появляются на второй день после начала продажи в других странах. Соответственно в этом году ничего не изменится», — подчеркнул Муртазин.

По его словам, в первую неделю смартфоны будут продавать за 200-300 тысяч рублей, затем цена быстро упадет. Огромного спроса на новинки не будет, подчеркнул эксперт.

«Цены на официальном рынке при параллельных поставках будут на обычный IPhone 15 — от 100 тысяч рублей, на IPhone 15 Pro — от 150 тысяч рублей. При такой цене огромного спроса на новинки не будет, мы это видим по предыдущим моделям. То есть продаются старые аппараты, которые стоят более или менее доступно. Если говорить про новинки, они спросом в начале жизненного цикла не пользуются», — резюмировал аналитик.

Что касается изменений в самих устройствах, то они будут минимальными, считает Муртазин. Изменится только цена. Кроме того, сейчас россияне переходят с IPhone на модели Samsung и Huawei.

Цены на технику Apple могут подняться из-за трудностей в отношениях между США и Китаем. Модели премиум-класса, вероятнее всего, будут дороже из-за сложностей их изготовления