Общество 19 декабря 2023, 16:22 Эксперт по кибербезопасности Раевский: приложения с доступом к микрофону опасны для телефона

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Для современных гаджетов особую опасность представляют те приложения, которые запрашивают доступ к микрофону. Об этом сообщил генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, такие приложения могут записывать разговоры и сохранять всю информацию, тем самым выполняя шпионские функции. Определить, какая программа использует данные, не получится.

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Чтобы избежать такой проблемы, Раевский посоветовал не устанавливать лишние приложения на смартфон и ограничиться минимумом.