Технологии 14 августа 2023, 13:50 «Не было бы спроса — не было бы завоза». Почему цены на смартфоны растут? Шеф-редактор «Мобильных телекоммуникаций» Букштейн: рынок смартфонов в России не обнищает Freepik

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По итогам первой половины 2023 года средняя цена на ввезенный в Россию смартфон выросла на треть по сравнению с первой половиной 2022-го. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group. Почему цены растут и какие телефоны можно сейчас покупать, — в материале «360».

Смартфоны привозят, цены растут

По итогам отчета аналитического центра GS Group, за первую половину 2023 года средняя стоимость ввезенного в Россию смартфона выросла на 32% относительно аналогичного периода в прошлом году, а относительно первого полугодия 2021 года — на 20%.

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За первые шесть месяцев 2023 года в Россию ввезли смартфонов на 314 миллиардов рублей, что на 42% больше, чем год назад. В GS Group назвали причины такого прироста: подорожание устройств и эффект низкой базы — это ситуация, при которой высокие темпы роста объясняются сравнительно низкими стартовыми показателями.

Консолидация по обороту на рынке снижается. В 2018–2021 годах три лидера рынка получали не менее 80% всех денег российских покупателей мобильных устройств. В 2023 году их доход упал до 69%. Лидеры все те же: у Apple — 34% выручки всего рынка, у Xiaomi — 19%, у Samsung — 16%.

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Почему цены растут

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил в беседе с «360», что импорт популярных брендов недружественных стран в основном идет через посредников. Именно посредники устанавливают конечные цены, чтобы получить с продажи доход.

Больше 30% — серьезное повышение. Говорили, что если будет непрямой импорт, то максимум [повышение] на 10%. Видимо, хороший спрос. Не было бы спроса — не было бы завоза. Леонтий Букштейн

На стоимость смартфона также влияет и курс доллара, отметил Букштейн. Тем не менее эксперт заверяет, что текущая ситуация с долларом долго не продлится — Центральный банк, по его мнению, скорректирует курс.

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Несмотря на повышение курса доллара в России, цены на телефоны в других странах не сильно отличаются от российских, заявил собеседник «360». В частности, цены на iPhone в США и в России приблизительно одинаковые.

«Я смотрю на рынок мобильных устройств в России с оптимизмом. Поступает большое количество устройств. Чтобы мы обнищали и перешли на деревянные ложки — такого нет», — заявил собеседник «360».

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Альтернативные бренды на рынке

По словам эксперта, в Россию сейчас заходят новые бренды, а достойные модели из Китая можно купить со скидками. А еще важно понимать, что, приобретая мобильное устройство некоторых известных брендов, россияне всерьез рискуют остаться без бесплатной сервисной поддержки производителя.

К сожалению, известные бренды уходят с рынка. Есть новые, которые в глазах потребителя пока не имеют высокого авторитета, однако они доказывают [высокое качество] своей эксплуатацией. Леонтий Букштейн

Букштейн посоветовал присмотреться к серии CAMON от Tecno. Она оказалась довольно сбалансированной и подойдет большинству пользователей, а модельный ряд регулярно обновляется.

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Остаются на российском рынке и другие альтернативные, но не менее приличные бренды: Oppo, Huawei, Realme, Xiaomi и Infinix. По статистике в России покупают недешевые телефоны — от 50 тысяч рублей, отметил эксперт. За такой ценник можно найти много хороших моделей, которые свободно поставляются и по сегодняшний день.

«Надежды тех, кто строил нам козни в международной торговле, не очень-то оправдываются. У нас есть что выбрать», — подытожил Букштейн.