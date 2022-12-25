Технологии 25 декабря 2022, 19:18 Мессенджерам ограничат сферу использования. Что изменится в их работе в 2023 году IT-эксперт Курочкин: запрет пользования мессенджерами для госуслуг нацелен на безопасность Pxhere

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Весной 2023 года в России жизнь иностранных мессенджеров изменится. Сферу их использования ограничат. О том, что значат эти изменения и зачем их приняли, — в материале «360».

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Совфед одобрил закон о запрете использования иностранных мессенджеров для предоставления госуслуг. Поправки внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите от информации». Он должен вступить в силу 1 марта 2023 года.

1 Иностранные мессенджеры запрещают использовать для передачи банковской информации, информации с персональными данными россиян при предоставлении государственных услуг или выполнении госзадания.

С 1 марта следующего года иностранные мессенджеры нельзя будет использовать для предоставления информации, которая содержит персональные данные россиян или данные о денежных переводах, а также для передачи платежных документов. Под закон также подпадают компании с государственным участием и финансовые организации.

2 Какие мессенджеры нельзя будет использовать для этих целей? Список составит Роскомнадзор. После его опубликуют на официальном сайте ведомства.

В Госдуме тем временем работают над проектом, ограничивающим платежные интеграций в зарубежные сервисы. На этой неделе, 20 декабря, его приняли во втором чтении. Автором инициативы стал депутат Антон Горелкин.

Законопроект предлагает с 1 марта 2023 года запретить подключать к иностранным мессенджерам сервисы, которые позволяют переводить средства.

Еще одно положение документа запрещает госкомпаниям и структурам, оказывающим госуслуги и выполняющим государственные или муниципальные задания, использовать мессенджеры для передачи личных данных, информации о платежах, переводах и банковских счетах. Перечень платежных сервисов, которые планируется ограничить для интеграции, должен будет вести РКН, уточнила газета «Коммерсант».

3 Возможность перевода средств и платежей есть у Telegram для юрлиц, зарегистрированных на Виргинских островах и в ОАЭ. Переводить деньги можно в Viber, WhatsApp*, Messenger**. Однако для россиян эти функции недоступны. В отечественных «ВКонтакте» и «Одноклассниках» тоже есть возможность платежей в чатах.

Зачем нужны новые ограничения

Эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин в беседе с «360» пояснил, что дело в том, что все персональные данные россиян должны храниться на отечественных серверах. Закон об этом вступил в силу осенью 2015 года.

«Когда какая-то даже минимальная информация улетает не на наши серверы, тут работает закон о том, что все данные пользователей должны находиться на российских. Соответственно, это делается для этого — чтобы контролировать, что и куда отправляется. Особенно то, что касается банков», — пояснил специалист.

По словам Курочкина, финансовые организации для экономии на СМС-сообщениях, которые стоят относительно дорого, стали переходить в Viber, Telegram, WhatsApp*. Поэтому эту сферу нужно было регулировать, пояснил он.

«Я думаю, что все в итоге вернется в СМС-сообщения и будет работать. Как в некоторых банках есть два режима — пуш-уведомления, если стоит приложение банка, и СМС», — добавил собеседник «360».

Эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов выразил уверенность, что при запрете интеграции платежных сервисов в мессенджеры просто упадет уровень удобства для пользователей.

«Есть инструменты, которыми пользуются обычные люди для получения информации, чтения новостей, тематических пабликов. Их также можно использовать и для финансовых услуг. Если для людей это удобно, то, когда мы отключаем их, получаем снижение уровня удобства. Придется возвращаться к другим средствам оплаты, например к приложениям банков», — сказал Ульянов.

Российские мессенджеры могут быть альтернативой?

При запрете интеграции тех или иных сервисов в иностранные мессенджеры, встает вопрос: а могут ли стать альтернативой отечественные продукты?

Опрошенные «360» эксперты сошлись во мнении, что, хотя в России есть свои программы, которые можно использовать в качестве мессенджеров, они не заменят популярные у россиян сервисы.

«Российских мессенджеров полно, есть программы, которые работают. Но когда мы говорим о мессенджерах, как по мне, самое главное — это их распространенность. Потому что они в первую очередь созданы для переписки людей. И это же мы не просто пересели на новый мессенджер, нам нужно пересадить всю нашу аудиторию на новый продукт. В этом самая большая сложность», — пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

С ним согласился эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. По его мнению, популярных российских мессенджеров, которые могли бы составить конкуренцию, на сегодняшний день нет.

*WhatsApp — принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией в России.

**Messenger — принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией в России.