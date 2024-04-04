Технологии 04 апреля 2024, 23:52 Игра «Смута». Скучный симулятор или самостоятельное произведение? Директор компьютерного клуба Кошкин назвал интересной задумку игры «Смута» Unsplash

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«Смута» — игра новосибирской компании «Сайберия Нова», получившая поддержку от «Института развития интернета» и VK Play. Еще на этапе трейлеров и тизеров у геймеров возникло много вопросов к новинке в жанре RPG. Сегодня «Смута» отправилась в релиз. Что уже известно об игре — в материале «360».

О чем «Смута»

Антураж игры — Смутное время XVII века. Страна переживала один из самых серьезных кризисов в истории, который сложился из-за голода, войн, внутренних раздоров и стремившихся на трон самозванцев. Литературной основой игры стал роман 1829 года «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

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Главный герой «Смуты» — молодой боярин Юрин Милославский. Он отправился из Нижнего Новгорода в Москву вместе с войском Второго Ополчения, чтобы остановить гражданскую войну.

Геймплей представляет собой экшн от третьего лица с прокачками и квестами. Это полуоткрытый мир с большими локациями. Квесты можно проходить разными способами, в зависимости от образа главного героя. По данным «Сайберия Нова», в игре около 40 часов геймплея.

«„Смута“ — это история о преодолении гражданской войны. О том, как собрать страну, находящуюся на грани гибели. О людях, которые мучительно восстанавливают потерянные привычные ориентиры в жизни», — написали разработчики.

Отзывы об игре «Смута»

С самого начала разработки «Смута» подвергалась неоднозначным оценкам. Одни видели в игре потенциальный российский хит, другие — негодовали и причитали, что ничего хорошего не выйдет.

Как отметила газета «Спорт-Экспресс», вместо хорошей RPG получился скучный симулятор средневекового курьера. Вместе эпичных приключений главный герой бегает от одной точки к другой, доставляет письма и выполняет поручения.

Одновременно с этим игру похвалили за достоверность и красоту сеттинга. Работу над декорациями, костюмами, зданиями и городами выполнили на отлично. По миру игры интересно путешествовать: иногда даже хочется остановиться, чтобы понаблюдать за происходящим вокруг.

Помимо прочего, «Смута» полна исторических справок: от вооружения и лечебных настоек до исторических личностей, событий и целых периодов. Это не только дает возможность узнать что-то новое, но и положительно влияет на глубину игрового мира.

Новую историческую игру и ее презентацию оценил блогер Дмитрий Пучков (Гоблин). В беседе с РИА «Новости» он заявил, что ему все понравилось.

«Отличная презентация. Я этим (компьютерными играми — прим. ред.) занимаюсь 25 лет и имею некоторый опыт. <…> Все отлично организовано, все правильно сделано. Вы не поверите, я их (компьютерные игры — прим. ред.) строил, обозревал, всякое такое», — поделился Пучков.

Новая российская игра оказалась по-настоящему самостоятельным произведением, заявил историк, блогер, публицист и писатель-фантаст Клим Жуков в беседе с РЕН ТВ. Так он оценил соответствие игры роману, на котором основана «Смута».

«„Смута“ играет самостоятельное произведение, и не нужно искать каких-то соответствий, кроме как в реальной истории. А реконструировать историю на 100% даже в таком виртуальном виде непросто. Хорошо, если процентов на 90 можно попасть», — подчеркнул эксперт.

Историк назвал одним из главных преимуществ «Смуты» игровой баланс.

Руководитель «Сайберия Нова», глава проекта «Смута» Алексей Копцев ответил геймерам, которые до официального релиза дали негативные комментарии о пиратской версии игры. Они ознакомились с неокончательным вариантом проекта, подчеркнул Копцев в комментарии Ura.ru.

«Не играйте в пиратские версии игр. <…> Это то же самое, что „украсть“ фильм до монтажа и говорить, что сценарий куцый», — сказал он.

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Перспективы игры «Смута»

Историческую игру ждут уже давно, рассказал «360» директор компьютерного клуба Flashback Сергей Кошкин.

«Задумка интересная. Дальше зависит от многих факторов: кто в нее будет играть, а главное, где она будет распространяться. Если только через „ВКонтакте“, то она не получит коммерческого успеха, потому что слишком маленькие деньги. Если через другие платформы, то интересно, каким образом. То есть, получается, должна быть какая-то независимая компания, которая умеет через иностранных лендеров распространять», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что главное сейчас — это рынок распространения продукта. А оценить игру смогут только геймеры.

«Да, по картинкам симпатичная. А дальше только геймеры скажут. Это же игра типа „Ведьмака“, я так понимаю. <…> Здесь очень велика конкуренция. Ну, очень велика. Кроме того же „Ведьмака“ и „Киберпанка“ вышел Baldur’s Gate-3. Народ-то всеядный, он будет рад, особенно российский, по знакомой теме пройтись. Только спустя какое время будет понятно, пользуется она коммерческим спросом или не пользуется», — добавил собеседник «360».

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Все встанет на свои места примерно через месяц. Тогда станет понятно, нравится ли игра пользователям и для чего ее создавали.

«Может, она удастся во всех отношениях: и денег заработали люди, и распространили, и игра хорошая», — отметил Кошкин.

На разработку «Смуты» ушло два года, рассказал продюсер проекта Андрей Белов. По его словам, в процессе создания игры команда обращалась за помощью к историческим консультантам. Они подсказывали, какие щиты, броня, оружие и одежда были в те времена.