Общество 04 апреля 2024, 12:23 Продюсер Белов: на разработку компьютерной игры «Смута» ушло 2 года

Читать 360tv в

Компьютерная игра российского производства «Смута», основанная на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», выходит 4 апреля. На ее разработку потребовалась два года, сообщил продюсер проекта Андрей Белов в интервью RT.

По его словам, в процессе создания игры команда обращалась за помощью к историческим консультантам. Они подсказывали, какие щиты, оружие, броня, одежда, форма печных труб были в то время.

Реклама

«Проект очень большой, на данный момент у нас около 40 часов геймплея, и количество задач, которые приходится решать, огромное. Много технических сложностей. Проект сделан на технологиях, которые находятся фактически на переднем крае развития игровой индустрии», — отметил Белов.