Эксклюзив 08 февраля 2024, 12:13 БПЛА становятся видны диспетчерам. Россиянам рассказали, где тестируют систему «Небосвод» Замгендира «Аэроскрипта» Яблоков: систему «Небосвод» начали тестировать в ХМАО РИА «Новости»

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Российские инженеры создали систему автоматизации «Небосвод», которая позволяет предотвращать столкновения беспилотников. О том, где применяется и как функционирует отечественная разработка, в беседе с «360» рассказал заместитель гендиректора научно-исследовательского центра «Аэроскрипт» Андрей Яблоков.

Диспетчеры смогут видеть беспилотники

Он отметил, что специалисты создали набор протоколов, с помощью которых можно получить данные о местонахождении внешнего пилота и беспилотного воздушного судна.

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«У нас на сервере эти данные агрегируются от разных эксплуатантов, и мы обмениваемся данными с центрами управления полетами авиакомпаний, которые эксплуатируют свою технику в том регионе, в котором летают беспилотники», — объяснил Яблоков.

Представитель НИЦ добавил, что БПЛА устанавливает режим, закрывает воздушное пространство и летит внутрь него. Эти данные передаются диспетчерам центров управления полетами, пояснил эксперт.

«То есть вертолет Ми-8, который там летает, и беспилотное воздушное судно становятся видны диспетчерам», — обратил внимание он.

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Испытания идут в ХМАО

Яблоков назвал регион, в котором сейчас тестируется отечественная разработка. По его словам, большинство беспилотников летает в Ханты-Мансийском автономном округе — из 100 тысяч полетов БПЛА на этот регион приходится порядка 33 тысяч.

«Мы сейчас тестируем эти технологии там, где беспилотники наиболее часто применяются, — это ХМАО», — добавил замгендира НИЦ.

Он заявил, что разработчики планируют продолжить испытывать систему в течение полугода, а затем начать применять «Небосвод» в других регионах страны.

«Ожидаем, что в течение полугода получим результат, который уже можно масштабировать на другие регионы и с другими авиакомпаниями», — рассказал Яблоков.

Специалист также ответил на вопрос о безопасности и точности «Небосвода». Он указал, что система имеет несколько уровней и опирается на данные о местоположении воздушного судна. Именно от этого зависит безопасность — чем точнее эта информация, тем лучше будут работать сервисы.

«Чем качественнее и надежнее эти данные, тем лучше работают сервисы, связанные с предупреждением конфликтов», — заключил эксперт.

Ранее генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт» заявил, что «Небосвод» сможет поддерживать тысячи одновременно подключенных беспилотных авиационных систем. Первые тестирования систем прошли на аэродроме Путилово в 70 километрах от Петербурга.