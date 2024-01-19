Технологии 19 января 2024, 21:40 Систему обнаружения конфликтов дронов в небе испытали в России Под Петербургом прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе Unsplash

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Первые испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе успешно провели в России. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт», участника НТИ «Аэронет», Алексей Хрипунов.

Он отметил, что сервис ситуационной осведомленности о беспилотном авиатрафике позволяет всем участникам воздушного движения получить информацию о воздушной обстановке и «видеть» других участников воздушного движения.

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Первые совместные тестовые полеты дронов компаний «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО» состоялись на аэродроме Путилово в 70 километрах от Санкт-Петербурга. В контрольно-диспетчерском пункте развернули фрагмент цифровой платформы «Небосвод». Платформа обрабатывала навигационные данные и предупреждала о возможных конфликтах в небе.

«Небосвод» может поддерживать тысячи одновременно подключенных беспилотных авиационных систем, что существенно перекрывает потенциальную интенсивность полетов в Россию в ближайшие несколько лет, резюмировал Хрипунов.

Ранее стало известно что новый учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания.