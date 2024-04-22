Технологии 22 апреля 2024, 01:49 Блокировка AutoCAD в России. Как вернуть доступ к программе Инженер Божко: Россия была готова к блокировке AutoCAD Unsplash

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Американская компания Autodesk, которой принадлежит программа AutoCAD, заблокировала доступ к софту для российских пользователей. Примечательно, что работать перестали не только лицензионные копии, но и пиратские версии. Есть ли способ обойти блокировку и какими программами заменить AutoCAD — в материале «360».

Правда ли, что AutoCAD заблокировали в РФ 18 апреля 2024 года

В России 18 апреля началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе взломанных версий, сообщил «Коммерсант». Специалисты считают, что полное ограничение доступа к платформе приведет к срывам сроков строительных проектов и финансовым потерям.

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Autodesk ушел из России и убрал все официальные версии еще в 2022 году, напомнил в беседе с «360» инженер-проектировщик строительной компании ЮКО Илья Божко.

Это был шок как для начинающего специалиста, ведь в институте мы учились на данной платформе и были уже заточены под данную программу. Одна из немногих причин ухода — это политика, в которую не хотелось бы вдаваться. Значит, это повод создать что-то свое. Илья Божко инженер

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Специалист по своему опыту не столкнулся с проблемой работы в Autodesk после ее ухода. Программисты сделали множество crack-версий площадки. Autodesk — это не только AutoCAD, но и Revit, Archicad и 3Ds Max.

«На все эти программы вы спокойно найдете пиратскую версию и будете дальше продолжать творить и создавать. Да, я думаю, мы были готовы к возможному уходу платформы Autodesk, поэтому сразу через несколько месяцев были запущены русские аналоги», — добавил Божко.

По его словам, работа с чертежами — это творчество, для этого специалисту нужен комфорт. Поэтому российские разработчики постарались сделать плавный переход на другой, но привычный интерфейс.

«Думаю в скором времени будут еще появляться новые программы, которые будут превосходить наших конкурентов. Ведь не зря говорят: производство без чертежа, что изба без угла», — заключил специалист.

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Причины и последствия блокировки AutoCAD

Autodesk после своего ухода из России планировала введение дополнительных ограничений, вплоть до полного изъятия лицензии. На данный момент компания разослала всем своим партнерам требование о запрете использовать свои продукты российскими дочерними компаниями или третьими лицами, которые базируются в стране, рассказал «360» руководитель отдела продаж и развития строительной компании ЮКО Дмитрий Панин.

Фирма также запретила и пиратское программное обеспечение. Последствия для бизнеса в краткосрочной перспективе — проблемы в строительной сфере. Но при этом специалисты найдут пути решения вопроса, уверен эксперт.

AutoCAD чаще применяется в гражданском, малоэтажном и многоэтажном строительстве. Если это была единственная программа, с которой работала компания, конечно, это приведет к срывам сроков проектов и, конечно же, потерям в деньгах, потому что нужно будет перестраиваться, искать аналогичные программы, либо каким-либо путем пытаться восстановить доступ к AutoCAD. Дмитрий Панин руководитель отдела продаж ЮКО

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Как вернуть доступ к AutoCAD

Вместе с тем Панин добавил, что российские пользователи уже подсуетились и нашли способ обойти блокировку. Они выяснили, что AutoCAD и все утилиты Autodesk не работают только при подключенном интернете.

«Самый простой способ починить это все, чтобы все работало, уже описан в интернете <…>. Не всегда, правда, бесплатный способ. Один из вариантов — это возвращение к жизни каких-то лицензий. Можно отредактировать файл hosts, либо к каким-то другим утилитам прибегнуть. И, в принципе, все будет работать», — подчеркнул Панин.

В заключение он добавил, что в России уже есть много аналогов AutoCAD, которые имеют схожий функционал. Многие компании, заранее узнавшие об уходе площадки, сделали себе запасной аэродром, отметил специалист.

Доступ к AutoCAD открывается при блокировке официального сайта в брандмауэре или роутере, говорится на портале Iguides.

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Какие есть аналоги AutoCAD для россиян

AutoCAD, как и 3Ds Max, стал эталонным ПО в своей сфере использования. Но это не означает, что в мире и в России в частности не существует аналогов. Выбор для замены Autodesk настолько велик, что любой, кто захочет от него отказаться, столкнется лишь с проблемой выбора между свободным или лицензируемым ПО, сообщило издание Cnews.ru.

Сейчас заменить AutoCAD можно такими программами, как BricsCAD, ArchiCAD, DraftSight или свободно распространяемый LibreCAD. Среди отечественных аналогов — «Компас-3D» от компании «Аскон» и NanoCAD от «Нанософт».