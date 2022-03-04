Названы три варианта работы иностранных компаний в России

У России на сегодняшний день есть три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнерами. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов по итогам встреч с представителями РСПП и «Деловой России».

Первый путь, по его словам, состоит в том, что компании продолжают полноценно работать в России, получают в полном объеме сырье и комплектующие, а также выполняют свои обязательства перед сотрудниками.

Во втором случае иностранные акционеры могут передать свою долю под управление российских партнеров, чтобы позже иметь возможность вернуться на рынок.

Третий вариант предполагает, что компании окончательно прекращают работать в России, закрывают производства и увольняют сотрудников. В этом случае к таким организациям будет применена процедура ускоренного банкротства, пояснил Белоусов.

По его словам, такие действия позволят поддержать занятость и социальное благополучие россиян, чтобы добросовестные предприниматели смогли обеспечить эффективное функционирование бизнеса.

Он подчеркнул, что правительство примет меры по поддержке занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.

Среди компаний, которые уже заявили, что останавливают работу в России, были IKEA, H&M, Asos, Nike, Mango, Lego, H&M, Hermes, Swarovski и ряд других. Также поставки своей продукции в РФ поставили на паузу ряд автопроизводителей. Среди них, в частности, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Lexus, BMW, General Motors, Ford, Volvo, Honda, Skoda, Toyota, Renault, Volkswagen.

О прекращении работы в РФ объявили среди прочих Airbus, Boeing, Embraer, Apple, Intel, AMD, Nokia. Аналогичным образом поступили Paramount Pictures, Sony, Spotify, Walt Disney, Netflix, Universal, Paramount Pictures, Autodesk, Oracle, SAP.