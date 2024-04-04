Эксклюзив 04 апреля 2024, 16:03 🏒Великий Куч! Русский гений ставит русский рекорд в хоккее Писатель Беседин: величие хоккеиста Кучерова — результат постоянных тренировок Dirk Shadd / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Нападающий американского хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побил собственный рекорд по очкам, набранным за сезон в НХЛ, среди россиян. Во время матча против «Торонто» он отдал три голевые передачи, теперь на его счету — 130 очков. О секретах настоящего супермозга в мире хоккея писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Мы ехали через Адыгею в автобусе, и я смотрел обзор одного из матчей НХЛ в телефоне. Вообще моя страсть — «Вашингтон Кэпиталз» (из-за Александра Овечкина, ясное дело; тут я банален), но есть у меня еще одна хоккейная страсть — Никита Кучеров, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтинг».

Так вот, в автобусе я как раз смотрел обзор матча «Тампы» — и мальчик, сидящий рядом, заглядывал ко мне через плечо. Вдруг он сказал:

— Хочу быть как Никита!

— Как Кучеров?

— Да!

— А ты занимаешься хоккеем? — спросил мальчика я.

— Ага!

— Так и Никита родился здесь, в Майкопе, — сообщил мальчику я, оттого он еще больше воодушевился.

Кто знает, может быть, я ехал с будущим Никитой Кучеровым.

Dirk Shadd / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Сегодня же ночью единственный и неповторимый Никита Кучеров установил новый русский рекорд в НХЛ. Причем сделал он это, побив собственное предыдущее достижение. В сезоне 2018/2019 Никита набрал 128 очков в регулярном чемпионате. До этого рекорд принадлежал шикарному Александру Могильному — 127 очков. Ох, как же был хорош Александр в «Баффало» и «Ванкувере»!

Впрочем, в этом сезоне у Никиты наверняка будет еще больше очков. В запасе — семь матчей чемпионата. И, зная характер Кучерова, нет сомнений в том, что он будет улучшать и улучшать свою игру и статистику.

Этот человек никогда не останавливается на достигнутом. Он фанатик, он делает все и даже больше — делает ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, чтобы стать лучше и чтобы стать лучшим. Поэтому Кучеров эталон и пример для остальных.

Ведь, на самом деле, и я сейчас произнесу страшную вещь — готовьтесь, Кучеровым, или почти им, стать при определенных раскладах можно. Если подойти примитивно, то, по сути, в хоккее решают две вещи: природные данные/талант и упорство/работа над собой.

Овечкин или Малкин — это, конечно, в первую очередь уникальные данные. Да, Александр много работал над собой (его фирменный бросок из «офиса» — результат кропотливых тренировок), но и от природы это титан, богатырь с феноменальным здоровьем.

Кучеров не настолько уникален от природы. Его величие — прежде всего результат постоянных тренировок. Например, все знали, что Кучеров, вероятно, лучший распасовщик в мире.

Dirk Shadd / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Но вот забивал Никита не так много, как основные конкуренты. Что он сделал летом, когда другие отдыхали? Тренировал бросок, снова и снова.

Как итог — в этом сезоне Никита уже забил 42 шайбы (кстати, хорошо натренировал бросок и «второй русский после Кучерова» — Артемий Панарин). Для сравнения, в предыдущих сезонах показатели по шайбам Никиты были следующими: от 30 до 40 (не беру чемпионаты с травмами).

Известно, что, когда другие расслабляются (играют в приставку, жарят барбекю, веселятся с девчонками), Кучеров смотрит хоккей. Он анализирует свою игру, смотрит другие команды. Он штудирует игры прошлого. Это настоящий хоккейный супермозг, который, уверен, после блестящей карьеры игрока станет, если захочет, великим тренером. И заметьте, на свой феноменальный уровень, на хоккейный Олимп Никита взошел после тяжелейшей травмы плеча, когда на нем поставили крест в московском ЦСКА. Вот уж точно опозорились «армейцы» на весь свет, отказавшись платить за лечение Никиты.

По тому, как зациклен (в хорошем смысле слова) Кучеров на самосовершенствовании, его можно сравнить с Криштиану Роналду в футболе. Но португалец — эталон гламера и самолюбования. Кучеров же — простой русский мужик с очень специфическим чувством юмора. И с журналистами он общается неохотно и грубовато. Во многом потому о Никите говорят незаслуженно мало. Россия в принципе не особо следит за своими.

Ну, а в Северной Америке — свои кумиры. И прямо сейчас Никита бьется с главным из них — с Коннором Макдэвидом — за то, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Плюс есть еще шикарный Натан Маккиннон из «Колорадо». Никите будет очень и очень непросто стать лучшим в чемпионате: он находится между двумя Маками — и битва будет жестокой. Но Куч должен выиграть, обязан — тогда это будет настоящий русский триумф феноменального масштаба.

Mark LoMoglio / Icon Sportswire / Global Look Press

Пока же есть локальный русский триумф в НХЛ. Великий Куч покорил цифру в 130 голов и передач. Браво! Настоящий пример того, как все невозможное возможно. Эталон работы над собой, идеал преданности своему делу.

Да, Кучеров не столь феноменально талантлив, как Коннор Макдэвид, но Никита, как никто другой, предан хоккею. Кучеров не любит себя в нем — Кучеров прежде всего любит хоккей в себе. Потому ему предстоит великий путь. Ведь у хоккея, как у всего на свете, есть своя экзистенция. А в наши дни хоккейная экзистенция — это, несомненно, Никита Кучеров.