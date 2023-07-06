Спорт 06 июля 2023, 23:12 Спорт или новая карьера? Что ждет Романа Костомарова после выписки из больницы Реабилитолог Голубков: Костомарову нужно научиться жить с протезом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова выписали из больницы. Спортсмен опубликовал видео, в котором поблагодарил врачей за спасение своей жизни. После выхода из комы фигурист стал чаще вести социальные сети, за которыми внимательно следили его поклонники и журналисты. Спортсмен не скрывал всю тяжесть своего состояния после перенесенной инфекции и серии ампутаций. Впереди у него еще долгий путь восстановления. Но пока неизвестно, куда он его заведет.

Вдохновивший герой

В своем Telegram-канале Роман признался, что именно спорт и тренировки помогли ему справиться с происходящим в жизни.

«Преодоление всего» — ­­так спортсмен подписал видео со своих реабилитационных занятий.

В комментариях тут же отметились знаменитые знакомые спортсмена. Они подчеркнули, что его стремление к жизни их вдохновило.

«Герой нашего времени» — назвала Костомарова фигуристка Татьяна Навка.

Певица Сати Казанова призналась, что поведение спортсмена придало сил всем, кто переживал за него столь долгое время. От демонстрации силы духа и воли спортсмена в восторге остался каждый.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «360» заявила, что в такой тяжелой ситуации человеку может помочь только он сам и его крепкий характер. Она подчеркнула, что не посещала Романа в больнице, чтобы не мешать восстановлению.

«Мы старались не беспокоить Романа и его жену. Однако договорились созваниваться каждый день, чтобы быть в курсе его состояния», — пояснила Тарасова.

Она добавила, что пока Костомаров не рассказывал о своих планах, поэтому говорить за него она не может.

Долгий путь на лед

Сам Костомаров еще никак не комментировал возможное возвращение в большой спорт. Но врачи считают, что пока тяжелые нагрузки фигуристу противопоказаны.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа отметила, что в случае Костомарова потребуется не меньше четырех лет, чтобы прийти в форму.

«Любое тяжелое заболевание указывает на то, что организм перегружен. Если его добивать еще большими нагрузками, состояние ухудшится и все восстановление потеряет силу», — заявила она в комментарии «360»

Невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская отметила, что реабилитация зависит от психологического состояния человек.

«Если, например, у человека смысл жизни в спортивных достижениях, но полученные травмы не позволяют вернуться в большой спорт, это может вызвать большие эмоциональные переживания. Таким образом, это негативно отразится на психологическом состоянии и затруднит процесс реабилитации», — пояснила она.

Врач добавила, что физическую нагрузку лучше начинать как можно раньше, но она должна быть дозированной.

Жизнь по новым правилам

Ампутация способна привести к потере желания двигаться дальше и добиваться успехов, отметил реабилитолог и физиотерапевт Филипп Глубоков.

Когда человек теряет конечность — это сильная психологическая травма для него. Появляется мысль — а как теперь жить дальше? В таком случае возникает антимотивация. Человек не хочет восстанавливаться и думает, что это все бесполезно. Филипп Глубоков реабилитолог, физиотерапевт

Однако в любом случае необходимо заниматься лечебной физкультурой. Начать двигательную активность нужно еще до установки протеза. Глубоков заметил, что лечебная физкультура обязательна для всех, в то время, как спорт — слишком серьезная нагрузка.

Физическая активность важна не только для того, чтобы как-то научиться жить с протезом. Она помогает не допустить каких-либо осложнений, связанных с продолжительным покоем пациентов.

В ближайшее время интенсивные физические нагрузки опасны для здоровья олимпийского чемпиона. Поэтому возвращение в спорт лучше отложить. Но Роман может продолжить вдохновлять людей ведением своего блога, за которым продолжат следить все.