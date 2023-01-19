Эксклюзив 19 января 2023, 22:58 Соревнования в оголтелом хамстве. Украинские фанаты показали себя на матче с российским теннисистом Рублевым Спортивный журналист Малосолов: украинские фанаты вели себя как свиньи на матче с Рублевым РИА «Новости»

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Российский теннисист Андрей Рублев пожаловался на оскорбления от украинских болельщиков. Спортсмена пытались спровоцировать на Australian Open. Агрессивные выпады ни к чему не привели: Рублев одержал уверенную победу. Спортивный журналист Андрей Малосолов в беседе с «360» заметил, что фанаты с Украины ведут себя неподобающе далеко не первый год. Не исключено, что людей на трибунах могли использовать специально.

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Далее — прямая речь.

Украинцы теряют остатки разума

Украинские болельщики ведут себя как оголтелые и сумасшедшие свиньи уже на протяжении многих лет. Это началось еще задолго до событий 24 февраля. Мы помним знаменитый матч по мини-футболу между Россией и Украиной, где они просто исходили ненавистью. Игра проходила в феврале 2022 года.

Еще мы помним выходки на различных футбольных матчах, где они вывешивали свои транспаранты и различные баннеры с призывами к ненависти к России и русским в частности. Удивительно, как их пропустили на теннисные турниры.

Этим сумасшедшим зверям просто дали посоревноваться в своем обычном хамстве, потому что не секрет, что на подобного рода мероприятиях, когда работают стюарды и полиция, этих людей должны были вывести как минимум.

Я совершенно этому не удивлен. В этом даже в какой-то степени есть свой резон, так как сейчас наши сборные и по всем видам спорта отстранены от международных турниров.

В противном случае украинцы, которые живут сейчас по всей Европе, эти так называемые беженцы, приходили бы на все эти соревнования и извергали бы свои миазмы в отношении наших команд, спортсменов и тренеров. Это дело не закончилось бы только одними оскорблениями, вполне могло бы быть и физическое насилие, и драки, и беспорядки — все что угодно.

Мы видим, что на Украине люди теряют уже остатки разума. Мы видим, какие призывы везде звучат, причем уже давно, а не только сейчас, поэтому я не удивлен. Удивлен только реакцией полиции, которая это все дело допустила.

Оскорбления могли остановить

Подобное поведение болельщиков мешает спортсмену. Он сосредоточен на игре, а тут какие-то упыри ему оскорбления кричат.

В футболе если такое происходит, например, на чемпионах Англии или Германии, судья просто останавливает матч, если идет акцентированное оскорбление конкретного футболиста по разным мотивам. Бывает, что футболист не нравится, либо у него цвет кожи не такой, что тоже часто бывает, либо страна происхождения не нравится.

Игру останавливают до тех пор, пока оскорбляющих футболистов фанатов не выведут с трибун стюарды или полиция. Думаю, что здесь должно было произойти тоже самое, но, возможно, кто-то использовал украинских болельщиков сознательно — чтобы вывести из себя нашего спортсмена.