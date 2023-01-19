Спорт 19 января 2023, 13:57 Российский теннисист Рублев вышел в третий круг на Australian Open

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Известный теннисист, первая ракетка России Андрей Рублей обыграл спортсмена из Финляндии и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщил RT.

По данным РИА ФАН, матч между Рублевым и финским теннисистом Эмилем Руусувуори длился два часа 42 минуты. В следующем матче российский теннисист сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.

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Отмечается, что на Australian Open российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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