19 января 2023, 13:57
Российский теннисист Рублев вышел в третий круг на Australian Open
Известный теннисист, первая ракетка России Андрей Рублей обыграл спортсмена из Финляндии и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщил RT.
По данным РИА ФАН, матч между Рублевым и финским теннисистом Эмилем Руусувуори длился два часа 42 минуты. В следующем матче российский теннисист сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.
Реклама
Отмечается, что на Australian Open российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Реклама
Теннис
Реклама
Реклама