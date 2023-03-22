Спорт 22 марта 2023, 16:23 🥇 Допуск с бойкотом. Россию возвращают в большой спорт Спортивный журналист Дадыгин: зарубежные спортивные команды боятся конкуренции с Россией freepik

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Российских спортсменов постепенно начали допускать к международным соревнованиям. Это пришлось по вкусу не всем: спортивные федерации западных стран отказываются и участвовать, и проводить турниры, где заявлены россияне и белорусы. Причина не только в политике: многим выгодно выбывание сильного игрока с арены.

Россию отменяет меньшинство

Россиян стали допускать на международные соревнования. Из-за этого некоторые иностранные спорторганизации решились на бойкоты. Например, Федерация фехтования Украины запретила участвовать в международных турнирах своим спортсменам и судьям, сообщил MK.ru.

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Финляндия выступила менее радикально и отменила турнир категории Б. Зато Федерация фехтования Германии вовсе отказалась от проведения майского этапа Кубка мира. Польша пока колеблется: и подтверждает готовность принять у себя этап Кубка мира, и отказ не исключает.

На конгрессе FIE 89 стран высказались за допуск спортсменов, тренеров и медицинского персонала из России и Белоруссии на личные и командные турниры. Против оказались 46 государств. Но, несмотря на явный перевес большинства, окончательное решение пока не приняли.

РИА «Новости»

Бокс не сдает позиций

Фехтовальщики не одиноки: Федерации бокса США, Канады, Чехии, Швейцарии и Новой Зеландии объявили о бойкотах чемпионатов мира, если там будут представлены российские и белорусские спортсмены.

Международная ассоциация бокса в ответ заявила о нарушении нескольких статей дисциплинарного и этического кодекса, в том числе о «Подстрекательстве к бойкоту соревнований». Против глав упомянутых федераций возбуждено дисциплинарное дело.

«В боксе нет места какой-либо форме дискриминации, и IBA видит своей миссией защиту своих ценностей. Более того, IBA будет защищать свою честность и репутацию и не позволит никому нанести ущерб своим неэтичным поведением», — подчеркнули в Международной ассоциации бокса.

Серебряный призер Европейских игр боксер-профессионал Харитон Агрба / РИА «Новости»

Принцип шахмат

Демарши устроили не только спортивные объединения, но и отдельные спортсмены. Так, третий этап Гран-при Международной шахматной федерации среди женщин пропустили украинки Анна и Мария Музычук.

Старшая из них, Анна, — трехкратная чемпионка мира и Европы, известна своей принципиальностью. В 2017 году она отказалась защищать свои титулы (а также очень весомые призовые) на турнире в Саудовской Аравии из-за ущемления там прав женщин и человека.

Мария Музычук полностью поддерживает позицию сестры. Поэтому на нынешнем турнире в Нью-Дели места украинок заняли грузинка Нино Бациашвили и иранка Сарасадат Хадемальшарьех. Россию представят Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.

Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Горячкина / РИА «Новости»

Противники России

Журналист, член Международной ассоциации спортивной прессы Сергей Дадыгин в разговоре с «360» отметил, что за редким исключением бойкот соревнований — не желание самих спортсменов, а политические игры, в которые их заставляют играть.

К сожалению, тезис «спорт вне политики» ушел в прошлое. В нынешней ситуации невозможно представить, чтобы министерства спорта разных стран сами принимали такие решения. Спорт уже не может быть вне политики. Сергей Дадыгин

Большинство «протестантов» — страны, которые всегда были в оппозиции к России, поэтому тут ничего удивительного нет, добавил журналист. Например, чехи устраивали скандалы в биатлоне еще до начала спецоперации на Украине.

РИА «Новости»

Федерации ставят свои запреты

Бойкоты Олимпийских игр наказываются: если какая-то делегация его объявит, то, согласно Олимпийской хартии, спортсмены этой страны пропускает не только ближайшую Олимпиаду, но и ту, что состоится через четыре года.

Получается, страна, которая бойкотирует Олимпийские игры, сама наказывает своих спортсменов на два олимпийских цикла: восемь лет они не будут участвовать в главных соревнованиях мира. Сергей Дадыгин

По словам Дадыгина, с чемпионатами мира дела обстоят несколько иначе. Каждая Федерация определенного вида спорта прописывает свои правила, и там нет жестких условий недопуска, тем более что и частота соревнований отличается от олимпийских.

«В хоккее чемпионат мира проходит ежегодно, исключая год Олимпиады. А в футболе чемпионат мира проходит раз четыре года. Но там сложно представить, что какая-то команда станет бойкотировать мундиаль — все стремятся там участвовать», — сказал собеседник «360».

Сборная России на чемпионате мира, 2018 год / Викимедиа

Он напомнил, что в отборочном цикле сборная России заняла второе место в группе и должна была играть в стыковых матчах с Польшей. Но в прошлом году УЕФА и ФИФА отстранили российские команду и футбольные клубы от международных матчей во всех соревнованиях, проходящих под их эгидой.

«В марте прошлого года мы должны были играть с Польшей, но вот в итоге сборная России осталась без чемпионата мира. А так не исключено, что мы бы обыграли поляков и в следующем раунде встретились бы со шведами», — допустил Дадыгин.

Бойкоты сойдут на нет

За попытками убрать Россию из международных соревнований скрывается еще один фактор — зарубежные команды боятся конкуренции, отметил Дадыгин. Теперь проще стать призером чемпионата мира или чемпионом мира в отсутствие сильнейших противников.

«Страны, „отменяющие“ Россию, все еще в меньшинстве. Постепенно эти бойкоты сойдут на нет. Закончится спецоперация, пройдет буквально совсем немного времени — и все как-то нормализуется. Не думаю, что это затянется на пять-восемь лет», — предположил журналист.

По его мнению, многое зависит от того, как будет меняться международная обстановка. Пока просто разные стороны не могут договориться. Раньше путем дипломатических переговоров на разных уровнях страны пытались найти консенсус. Сейчас, к сожалению, этого не получается.