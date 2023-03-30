Эксклюзив 30 марта 2023, 22:01 Откровенная дискриминация. МОК решает судьбу российского спорта как несправедливый арбитр Журналист Ходоровский: МОК решает судьбоносные вопросы, связанные с допуском атлетов РИА «Новости»

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В Международном олимпийском комитете сейчас рассматривают вопросы по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Страны Африки и Азии предложили вернуть россиянам флаг и гимн на турнирах. Польша планирует шантаж МОК и бойкот. А большинство международных спортивных федераций отстранили спортсменов из России от проведения соревнований под своей эгидой, напомнил в беседе с «360» спортивный журналист Борис Ходоровский.

Далее — его прямая речь.

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МОК сейчас решает поистине судьбоносные вопросы, связанные с допуском российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. По рекомендации комитета большинство международных федераций отстранили их от проведения соревнований под своей эгидой.

Исключения составляют федерации по двум видам спорта. Это Федерация бокса, которая лишена, кстати, аккредитации МОК, и Федерация фехтования.

Без флага и гимна

На этом заседании МОК приняли решение, что федерации могут допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, без флага и гимна, на международные соревнования. Речи о допуске к Олимпиаде пока вообще не идет.

При этом выдвинут ряд ограничений, которые многие считают неприемлемыми. В частности, не могут быть допущены к соревнованиям спортсмены, связанные контрактами с армией или силовыми структурами. А в России подавляющее большинство профессионалов высокого класса являются военнослужащими. Они представляют ЦСКА или «Динамо» и, получаются, не отвечают критериям МОК.

Далее создаются специальные комиссии в каждой федерации, которые должны оценить степень поддержки тем или иным спортсменом специальной военной операции.

То есть если они участвовали в концерте, который проводится в «Лужниках», или разместили записи или фотографии в своих соцсетях, или просто появились где-то с символом Z, который ассоциируется с СВО, то их не допустят ни при каких условиях к международным соревнованиям.

Шанс остаться в большом спорте

Не могут российские спортсмены выступать за сборные Бразилии или Палестины. Они при этом должны отказаться от российского гражданства.

Сейчас российские конники написали заявление о выходе из российской федерации и попытаются добиться олимпийской лицензии, чтобы выступать под флагами Армении, Великобритании и Палестины.

Здесь вопросов нет, так как их лошади находятся в других странах и государство не принимает никакого участия в их подготовке. Конный спорт никогда не был особо популярен в России.

Самый яркий пример — российская теннисистка Варвара Грачева оформляет французское гражданство. Она с 2016 года тренируется в Каннах, кстати, в той же самой академии, где и наш лучший теннисист — Даниил Медведев.

Грачева живет во Франции, оплачивает свою подготовку за счет призовых, которые зарабатывает на турнирах. А также за счет спонсоров, которых находит ей, кстати, менеджер академии.

Она свободно говорит по-французски, сдала языковой экзамен, который необходим для оформления гражданства, и сейчас собирается на ближайшем турнире Большого шлема, который, кстати, будет во Франции, играть под французским флагом.

Фото: пресс-служба WTA

«Заигранные» спортсмены

Что очень важно, она может выступать за сборную Франции, потому что не заиграна за сборную России в международных матчах и на Олимпийском турнире.

Французы наверняка с большим удовольствием «национализировали» бы Медведева, но это не имеет никакого смысла, потому что, по правилам Международной федерации тенниса, он не может играть за сборную Франции, так как уже заигран за сборную России.

Тоже относится к теннисистке Екатерине Александровой, которая очень успешно сейчас выступает на престижном турнире в Майами. Она давно уже живет в Чехии, свободно говорит по-чешски, но оформлять ей чешское гражданство тоже не имеет никакого смысла, потому что она играть за Чехию не сможет.

К тому же в Чехии очень много сильных теннисисток, в отличие от Франции, где Грачева будет второй ракеткой страны после Каролин Гарсии.