Спорт 30 марта 2023, 16:42 Россиян допустят к соревнованиям по настольному теннису в нейтральном статусе Международная федерация настольного тенниса допустит россиян к соревнованиям РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нейтральный статус станет условием участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по настольному теннису. Такое заявление выпустила Международная федерация по этому виду спорта (ITTF).

В тексте обращения авторы отметили, что полностью поддержали предложение Международного олимпийского комитета (МОК) по рекомендациям для допуска россиян и белорусов.

Реклама

«ITTF поддерживает допуск игроков с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису», — указали в сообщении.

Ближайшие соревнования, в которых смогут принять участие вернувшиеся на мировые площадки атлеты, пройдут в мае. В федерации отметили, что на квалификационные игры по отбору на чемпионат мира российские и белорусские спортсмены уже не попадают.

В ITTF подчеркнули, что планируют проконсультироваться с другими федерациями, как поступить с персоналом, который сопровождает атлетов на соревнованиях. Участие государственных лиц останется под запретом.

МОК в минувший вторник выпустил новые рекомендации по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Они станут доступны для атлетов, которые не выступали в поддержку специальной военной операции и не имеют отношения к армии или органами национальной безопасности.

Предложение МОК раскритиковал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он назвал рекомендации фарсом, который нарушает базовые принципы всего спортивного движения.