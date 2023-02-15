Спорт 15 февраля 2023, 02:29 Болельщикам придется смириться с Fan ID. В этом помогут бонусы и простота оформления Футбольный комментатор Казаков: Fan ID теперь данность, оформить его становится все проще РИА «Новости»

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У футбольных фанатов осталось две недели на оформление Fan ID. Уже с 3 марта попасть на игры РПЛ без него не получится. Многие недовольны такой перспективой. Их пугает в том числе сложность оформления «Карты болельщика». Однако эксперты уверены, что со временем получить ее станет проще, а возможные бонусы помогут смириться с новой нормой.

Посещение матчей чемпионата России по футболу регулирует постановление правительства № 1694-р, которое вышло в июне 2022 года. В нем сказано, что все болельщики обязаны иметь Fan ID, чтобы попасть на стадионы во время игр РПЛ.

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В 2022 году проект действовал только в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Теперь же болельщикам придется оформлять Fan ID в любом городе, где проходят матчи РПЛ. К первым пяти присоединятся Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Краснодар, Оренбург и Воронеж.

Как оформить Fan ID?

Получать «Карту болельщика» необходимо заранее, до начала матча. Чтобы оформить Fan ID, надо зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги» и выбрать раздел «Карта болельщика». Затем потребуется внести персональные данные в заявление — для детей до 14 лет понадобится свидетельство о рождение, а для всех остальных — паспорт. После этого нужно загрузить свое фото и дождаться уведомления об успешной регистрации заявления. Обычно оно приходит сразу, но иногда для этого может потребоваться некоторое время.

Как только подтверждение пришло, можно идти в МФЦ, чтобы подтвердить личность. С собой придется принести паспорт или свидетельство о рождении для ребенка. После этого «Карта болельщика» станет доступна в личном кабинете на портале.

РИА «Новости»

Fan ID не нужно распечатывать. Чтобы купить билеты на матч, достаточно показать его в электронном виде. Персонифицированный токен доступа будет в виде QR-кода — он позволит попасть на стадион.

Есть ли смысл?

Получать Fan ID должны не только болельщики, но и все сотрудники стадионов и спортклубов. Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт в беседе с «360» заявил, что не видит смысла в этой затее. При этом оформить «Карточки болельщика» заставили всех, не спрашивая, собираются они ходить на матчи или нет.

«Сказали делать — я законопослушный, пошел делать. Причем никто не спрашивает, буду ли я ходить на футбол или нет. Просто сказали идти и делать обязательно», — пояснил он.

Раппопорт подчеркнул, что ему никто не объяснил, зачем это нужно и какие преимущества принесет инициатива. Он уверен, что эта мера не поможет в борьбе против фанатских группировок, которые устраивают беспорядки на стадионах.

Unsplash

Футбольный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков отметил, что в будущем Fan ID может приносить какие-то преимущества болельщикам. Например, бесплатную парковку в день игры. Он отметил, что некоторые клубы уже обратились к властям с просьбой дать такие бонусы фанатам, которые захотели оформить «Карту болельщика».

Никто не говорит о том, хорошо это или плохо. Fan ID — это данность, и если это принято, то с этим надо будет жить, чтобы ходить на футбол. Илья Казаков футбольный комментатор

Скоро станет проще

Борис Раппопорт отметил, что смог оформить «Карту болельщика» с трудом. Сперва ему пришлось долго возиться с компьютером, а затем идти в МФЦ, потому что разобраться с системой не получилось. Туда же пришлось вернуться на следующий день с паспортом, чтобы подтвердить личность и получить код в личном кабинете на госуслугах.

И это в Питере сложно, а где-то в маленьких городах может быть еще сложнее. Борис Раппопорт футбольный эксперт

Ранее президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев признал, что система Fan ID спорная и имеет свои сложности, однако с каждым днем она работает все лучше.

Такого же мнения придерживается Илья Казаков. Он отметил, что многие шаги для упрощения оформления Fan ID уже сделаны.

Пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что скоро россияне смогут оформлять Fan ID без посещения МФЦ. Это станет возможно благодаря отдельному мобильному приложению. Бета-версию уже сейчас можно скачать из RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery.