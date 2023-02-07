Технологии 07 февраля 2023, 13:14 Минцифры разработало приложение «Карта болельщика» для оформления Fan ID Минцифры: приложение «Карта болельщика» позволит предъявить билет без интернета РИА «Новости»

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Россияне скоро получат возможность без посещения МФЦ оформить электронную карту болельщика (Fan ID) на футбольные матчи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В Минцифры рассказали о создании отдельного мобильного приложения «Карта болельщика», которую ранее можно было оформить через Госуслуги и затем получить в МФЦ.

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«Приложение поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код на входе», — уточнили в ведомстве.

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Уже сейчас любители футбола могут скачать бета-версию приложения из RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery и начинать оформлять карту на себя и на детей до 14 лет.

В министерстве также добавили, что через приложение можно передать билет другому человеку, узнать расписание матчей, перейти на сайт футбольного клуба для покупки билета.

Российские футбольные клубы попали под западные санкции, из-за чего вынуждены играть только на домашних матчах. При этом Российский футбольный союз (РФС) хочет перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ), чтобы выйти на международный уровень. Однако советский и российский тренер Валерий Непомнящий предостерег РФС от такого шага.