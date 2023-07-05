Эксклюзив 05 июля 2023, 22:57 Заплывы с китами и белый песок. Россиянам предложили Тверскую область с Алтаем взамен переполненной туристами Анапы Глава турагентства Ансталь: в Тверской области можно почувствовать себя как в Турции РИА «Новости»

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Видео с переполненными побережьями в Анапе вызвало волнение у туристов, которые еще только собираются в отпуск. Чаще всего путешественники стремятся попасть на юг, но в России есть еще много красивых и благоустроенных мест как для пляжного, так и для активного отдыха. Об этих направлениях в интервью «360» рассказала руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь. в интервью «360» рассказала руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь.

«Большой популярностью у российских туристов сейчас пользуется Кавказ, где они посещают не только экскурсионную, но и гастрономическую программы. Последняя никого не оставляет равнодушным», — рассказала эксперт.

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Большим спросом у россиян пользуются Дагестан, Осетия, Минводы, другие курорты Кавказа. Сумасшедшую популярность с каждым годом набирают туры на Алтай и Байкал. Но если раньше на Алтай путевки можно было бронировать по факту, то сейчас это лучше делать заранее, так как на лето в отелях практически нет мест.

«На этих направлениях интересна экскурсионная программа по природным местам. И вовсе не обязательно выбирать популярные туристические направления, потому что там есть много красивых диких мест», — посоветовала специалист.

Для любителей «ленивого» отдыха на Алтае также предусмотрены места, где есть много комфортабельных отелей. Они находятся в горах, оборудованы панорамными бассейнами с лежаками.

Нетипичным и очень интересным туром, про который мало кто знает, станут Шантарские острова в Хабаровском крае, где можно поплавать с китами. Причем, если по деньгам это путешествие сравнить с отдыхом на юге, то выйдут практически те же деньги, а эмоций и впечатлений будет гораздо больше.

Традиционно популярным направлением остается славящаяся своими красотами Карелия, где особенно развит активный отдых. А для любителей полежать-покупаться есть прекрасное место — Тверская область. Например, на курорте «Завидово» можно ощутить себя как в Турции — белый песок, лежаки, красиво оформленный пляж и множество кафе и площадок для променада.

«Можно даже далеко не ехать, а просто выбраться на выходные практически в соседнюю область, чуть ли не в Подмосковье». — заключила Ансталь.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы в июле начали пользоваться огромной популярностью у россиян. На некоторых трудно найти себе место, чтобы просто остановиться.