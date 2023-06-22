Эксклюзив 22 июня 2023, 20:28 «Это уважение к культуре». В Госдуме разъяснили суть «дресс-кода для туристов» в Дагестане Депутат ГД Журавлев: от туристов в Дагестане просят лишь соблюдать местные традиции Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минтуризма Дагестана рекомендовало туристам отказаться от открытой одежды и объятий на публике. По словам авторов памятки, это «направлено на то, чтобы не задеть достоинство любого человека, включая гостя». Депутат нижней палаты парламента от партии «Родина» Алексей Журавлев объяснил в разговоре с «360», почему уважение к местным традициям воздастся путешественникам сторицей.

Далее — прямая речь.

В листовках, которые раздают туристам в Дагестане, нет никаких требований — только просьба соблюдать местные национальные традиции. И это лишь поведение культурного человека.

Никто ведь не станет заходить в обуви в мечеть, скажем, в Саудовской Аравии или распивать спиртное на улице где-нибудь в Иране. Там это законом запрещено, и последует немедленная ответственность, вплоть до тюремного заключения.

На самом деле в мире таких запретов предостаточно, и они порой носят весьма забавный характер. В Испании нельзя водить автомобиль в шлепанцах, в США — завозить любые продукты питания, в Италии — кормить птиц, в ОАЭ — фотографировать дворцы шейхов, в Индонезии — целоваться в публичных местах. Это только те табу, которые предусматривают довольно крупные штрафы, в том числе для приезжих.

Дагестан / Unsplash

Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Посещая какую-либо страну или регион, стоит предварительно поинтересоваться, какие там царят нравы и обычаи, чтобы не нарушать их и не стать жертвой негодования местного населения.

Это ведь уважение к культуре, которое воздастся вам сторицей, кавказские республики России — одни из самых гостеприимных в мире. Лучше всего это проявится, если ваше отношение к обрядам будет аккуратным и почтительным, тогда и отдых будет обеспечен полноценный.

Портрет дагестанцев в национальных костюмах на фестивале народных промыслов в Махачкале. / РИА «Новости»

Насколько я знаю, пока не идет речи о том, чтобы какие-то запреты вводить законодательно, не собираются это делать и в Дагестане. Там просто хотят обратить внимание на то, чтобы туристы вели себя менее разнузданно и не оскорбляли сложившийся в регионе уклада.