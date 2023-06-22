Путешествия 22 июня 2023, 14:36 Депутат Госдумы Тарбаев поддержал идею введения дресс-кода для туристов в Дагестане

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Ввести в Дагестане дресс-код для туристов — это разумная идея, главное, чтобы все было без перегибов. Об этом заявил руководитель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, передал News.ru.

По мнению парламентария, такая мера не нарушит законов России. Учет религиозных традиций и введение соответствующих правил — это широко распространенная мировая практика.

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«Они имеют право регламентировать дресс-код, тем более они не нарушают закон РФ. Есть и другие примеры в мире. В Дубае тоже нельзя распивать спиртные напитки и ходить полураздетым по улице, есть отведенные зоны для этого. Главное, без перегибов», — подчеркнул Сангаджи Тарбаев.

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