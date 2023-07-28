Эксклюзив 28 июля 2023, 12:57 «Увеличение возможно». Безвизовый режим повысит турпоток из России в Китай Вице-президент РСТ Барзыкин: безвизовый режим позволит увеличить число турпоездок в Китай William Olivieri / Unsplash

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Введение безвизового режима позволит увеличить поток отечественных туристов в Китай, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, отмены виз ждут не только путешественники, но и представители бизнеса.

Безвиз поможет

Барзыкин рассказал, что путевки в КНР пользуются повышенным спросом, однако генерировать большие потоки в эту страну возможно лишь при безвизовом режиме, что обещали сделать 1 августа. В дополнение необходимо доработать транспортную логистику и ввести чартерные программы — по мнению вице-президента РСТ, именно они дают оптимальную стоимость продукта и влияют на потоки туристов.

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«При всех этих составляющих более миллиона [туристов] в прошлое, доковидное время выезжали и приезжали к нам. В этом году не сразу, конечно, но за определенный период времени (думаю, что в течение года или чуть меньше), если будут решаться вопросы транспорта, принимающих компаний, чартерных рейсов, это увеличение возможно», — предположил Барзыкин.

Туры будут дороже

Цена на поездки в Китай будет выше, чем путешествия по внутренним направлениям, отметил собеседник «360». Он уточнил, что немалую роль в этом вопросе играет ослабление рубля.

«В целом оптимальную какую-то составляющую, я думаю, смогут достигнуть — дешевле будет, чем на регулярных рейсах сегодня. Поэтому ждут все, но, думаю, к осени уже будут какие-то результаты», — отметил Юрий Барзыкин.

По его словам, в безвизовом режиме можно посещать Иран. Среди интересных для посещения стран эксперт назвал государства Юго-Восточной Азии, однако время для отдыха в Таиланде еще не наступило — пока «не сезон».

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